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В Екатеринбурге объявлены торги на проектирование новых станций метро
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге объявлены торги на подготовку технико-экономического обоснования, проектирование и строительство новых станций метро. Об этом губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил во время ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания региона.
По словам главы региона, работа по развитию метрополитена продолжается. Паслер отметил, что конкурсные процедуры были объявлены буквально накануне его выступления. При этом подробности о количестве будущих станций и сроках реализации проекта губернатор не привел.
Тема строительства новых станций метро остается одной из наиболее обсуждаемых в Екатеринбурге на протяжении многих лет. Власти неоднократно заявляли о необходимости расширения единственной линии метрополитена, однако реализация проектов сдерживалась высокой стоимостью строительства.
О проведении торгов Денис Паслер сообщил в разделе доклада, посвященном развитию транспортной инфраструктуры региона. Мероприятие для возрастной категории 18+
По словам главы региона, работа по развитию метрополитена продолжается. Паслер отметил, что конкурсные процедуры были объявлены буквально накануне его выступления. При этом подробности о количестве будущих станций и сроках реализации проекта губернатор не привел.
Тема строительства новых станций метро остается одной из наиболее обсуждаемых в Екатеринбурге на протяжении многих лет. Власти неоднократно заявляли о необходимости расширения единственной линии метрополитена, однако реализация проектов сдерживалась высокой стоимостью строительства.
О проведении торгов Денис Паслер сообщил в разделе доклада, посвященном развитию транспортной инфраструктуры региона. Мероприятие для возрастной категории 18+
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