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Свердловская область за год сократила госдолг на 15 млрд рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Государственный долг Свердловской области в 2025 году сократился на 15 млрд рублей, а долговая нагрузка регионального бюджета снизилась до 17,2%. Об этом губернатор Денис Паслер сообщил в ходе ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания региона.
По словам главы региона, к концу 2024 года область сохраняла высокую зависимость от заемных средств. В течение прошлого года власти начали системную работу по снижению долговых обязательств. В результате показатель долговой нагрузки удалось довести до уровня, который губернатор назвал оптимальным для бюджета.
Паслер отметил, что около 85% оставшейся задолженности приходится на бюджетные кредиты. Это позволяет региону снижать расходы на обслуживание госдолга по сравнению с коммерческими заимствованиями.
Одновременно доходы областного бюджета в 2025 году достигли исторического максимума и приблизились к 500 млрд рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
По словам главы региона, к концу 2024 года область сохраняла высокую зависимость от заемных средств. В течение прошлого года власти начали системную работу по снижению долговых обязательств. В результате показатель долговой нагрузки удалось довести до уровня, который губернатор назвал оптимальным для бюджета.
Паслер отметил, что около 85% оставшейся задолженности приходится на бюджетные кредиты. Это позволяет региону снижать расходы на обслуживание госдолга по сравнению с коммерческими заимствованиями.
Одновременно доходы областного бюджета в 2025 году достигли исторического максимума и приблизились к 500 млрд рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
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