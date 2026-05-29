Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге могут отменить плату за договоры на размещение НТО
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге предложили отменить единовременную плату за право заключения договора на размещение НТО для предпринимателей.
Такую идею озвучил директор департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин. Эту меру прежде всего предлагают применить для предпринимателей, собирающихся открывать киоски с печатной продукцией, сообщается на официальном портале города.
Если единовременную плату отменят, то предпринимателям останется вносить только годовую плату, которая учитывает расположение киоска и его социальную значимость. Мероприятие для возрастной категории 18+
Такую идею озвучил директор департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин. Эту меру прежде всего предлагают применить для предпринимателей, собирающихся открывать киоски с печатной продукцией, сообщается на официальном портале города.
«Действующий механизм предполагает внесение предпринимателем единовременной платы сразу после итогов аукциона и годовой платы ежемесячно. При этом первая считается ценой за право на заключение договора и определяется независимым оценщиком. Процедура её расчёта требует дополнительных финансовых и временных затрат, а итоговый размер не учитывает специализацию НТО»,
– пояснили в администрации.
Если единовременную плату отменят, то предпринимателям останется вносить только годовую плату, которая учитывает расположение киоска и его социальную значимость. Мероприятие для возрастной категории 18+
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