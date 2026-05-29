В Екатеринбурге могут отменить плату за договоры на размещение НТО

– пояснили в администрации.

«Действующий механизм предполагает внесение предпринимателем единовременной платы сразу после итогов аукциона и годовой платы ежемесячно. При этом первая считается ценой за право на заключение договора и определяется независимым оценщиком. Процедура её расчёта требует дополнительных финансовых и временных затрат, а итоговый размер не учитывает специализацию НТО»,