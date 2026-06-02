Возрастное ограничение 18+
Хостелы Екатеринбурга освободили от туристического налога
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Городская дума Екатеринбурга поддержала инициативу мэрии освободить хостелы от туристического налога на два года.
Таким образом, бюджетные гостиницы отчислять налог за 2026 и 2027 годы не будут. Из-за этого, по расчётам мэрии, город недополучит 9,3 миллиона рублей.
Отметим, что взимание туристического налога с постояльцев хостелов с самого начала критиковали эксперты туристического рынка. Поскольку ставка налога составляет 2%, но не менее 100 рублей, при цене размещения в хостеле в 1000 рублей за ночь фактически постояльцы платили 10% налога – больше, чем в дорогих гостиницах.
В этом году ФНС сообщала, что гостиницы и хостелы Екатеринбурга за год отчислили в бюджет 144 миллиона рублей туристического налога. Это почти в 1,5 раза больше, чем рассчитывали власти. Мероприятие для возрастной категории 18+
Таким образом, бюджетные гостиницы отчислять налог за 2026 и 2027 годы не будут. Из-за этого, по расчётам мэрии, город недополучит 9,3 миллиона рублей.
Отметим, что взимание туристического налога с постояльцев хостелов с самого начала критиковали эксперты туристического рынка. Поскольку ставка налога составляет 2%, но не менее 100 рублей, при цене размещения в хостеле в 1000 рублей за ночь фактически постояльцы платили 10% налога – больше, чем в дорогих гостиницах.
В этом году ФНС сообщала, что гостиницы и хостелы Екатеринбурга за год отчислили в бюджет 144 миллиона рублей туристического налога. Это почти в 1,5 раза больше, чем рассчитывали власти. Мероприятие для возрастной категории 18+
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