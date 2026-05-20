Суд обязал предприятие «Теплодом» реконструировать котельные в Кушвинском районе
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Кушвинский городской суд вынес решение по административному иску к МУП КМО «Теплодом». Требования надзорного органа были удовлетворены частично, однако ключевые пункты суд счёл обоснованными.
Согласно решению суда, муниципальное предприятие обязано выполнить реконструкцию целого ряда котельных в установленный законом срок. Все работы необходимо завершить не позднее 15 сентября 2026 года. В первую очередь энергетикам предстоит провести режимно-наладочные испытания на всех проблемных объектах. Речь идёт о котельных, расположенных по адресам: КЗПВ, Рудничная, ЗТО, Квартальная, Уральская, Блочная, Путейцев, БЛПК и Азиатская. По результатам этих испытаний предприятие обязано утвердить новые режимные карты для каждого из указанных объектов. Кроме того, в предписание суда включен ряд иных организационно-технических мероприятий. Их точный перечень в решении не раскрывается, однако он направлен на повышение надежности теплоснабжения потребителей.
Стоит отметить, что вердикт пока не вступил в законную силу. У руководства «Теплодома» есть ровно один месяц на обжалование решения. Если апелляция подана не будет, предписание станет обязательным для немедленного исполнения.
Напомним, что бывшего директора МУП КМО «Теплодом» Сергея Фучкина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил 1,8 млн рублей, которые выделялись из бюджета Кушвинского муниципального округа в виде субсидий для обеспечения бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения.
