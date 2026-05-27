Авито запустил автокредит для покупки автомобилей у частных продавцов

22.19 Пятница, 29 мая 2026
Фото: Вечерние ведомости
Жители восьми российских городов стали первыми, кто получил возможность оформить целевой автокредит на покупку автомобиля с пробегом у частного продавца прямо через мобильное приложение Авито. Сервис уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Ярославле, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Как сообщили в Авито, покупателям больше не нужно отдельно обращаться в банки, заполнять заявки на разных сайтах или посещать офисы. Все основные этапы сделки — от выбора автомобиля до получения кредитного предложения и оформления покупки — проходят внутри приложения.

Одно из ключевых отличий нового сервиса заключается в том, что пользователю доступны предложения сразу нескольких банков. Это позволяет сравнить условия и выбрать наиболее подходящий вариант. Сейчас кредиты предоставляются через МТС Банк, в ближайшее время к проекту присоединится Банк Уралсиб. До конца 2026 года список партнёров планируют расширить ещё на четыре банка.

По данным компании, оформление кредита занимает несколько минут. После подачи заявки покупатель получает предложения банков-партнёров, а сама сделка может быть завершена полностью онлайн. Минимальный срок оформления составляет три дня, из которых 48 часов занимает обязательный период охлаждения.

В Авито отмечают, что особое внимание уделено безопасности сделки. До её завершения проверяются автомобиль и участники покупки. Покупатель может заранее изучить историю машины через Автотеку. Во время личной встречи автомобиль и документы дополнительно проверяет выездной специалист партнёрского сервиса, который помогает оформить договор купли-продажи и подтвердить сделку в приложении.

После подтверждения сделки деньги сразу поступают продавцу на банковскую карту. При этом ни продавцу, ни покупателю не нужно открывать дополнительные счета в банке-кредиторе. Комиссия за оформление сделки отсутствует для обеих сторон.

По данным Авито, сегодня многие покупатели автомобилей с пробегом используют обычные потребительские кредиты. Однако средний размер такого займа составляет около 500 тысяч рублей, тогда как средний целевой автокредит достигает примерно 1,2 миллиона рублей. Кроме того, ставка по целевым автокредитам обычно на 5–7 процентных пунктов ниже, чем по потребительским займам, хотя конкретные условия зависят от банка.

Как рассказала директор по финансовым сервисам Авито Татьяна Жаркова, сервис создавался для ситуации, когда покупатель уже выбрал автомобиль и договорился с продавцом, но нуждается в финансировании сделки. По её словам, кредит должен становиться частью процесса покупки, а не отдельной процедурой.

По данным аналитического агентства Автостат, в 2025 году в России было продано 6,24 млн легковых автомобилей с пробегом – это максимальный показатель почти за два десятилетия. В Авито считают, что к 2031 году более миллиона автомобилей в год могут приобретаться с использованием автокредитов при сделках между частными продавцами и покупателями.

Алиса Левина © Вечерние ведомости
22:19 Авито запустил автокредит для покупки автомобилей у частных продавцов
