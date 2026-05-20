Покупатели авто предпочитают общаться с профессиональными продавцами в чатах





– заявил директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы» в Авито Авто Сергей Хахулин. «Мы слышим рынок – и меняемся вместе с ним: прямая обратная связь, которую здесь получаем, помогает нам создавать новые инструменты и улучшать сервис – как для профессионалов, так и для частных пользователей»,

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Покупатели автомобилей с пробегом всё чаще предпочитают переписку вместо звонков. Как сообщили в Авито Авто на конференции Haraba в Москве, доля чатов в общении с профессиональными продавцами выросла с 51% в 2023 году до 63% в 2026-м.При этом сами продавцы стали быстрее отвечать клиентам. По данным платформы, количество пропущенных звонков и неотвеченных сообщений за этот период сократилось на 40%.В Авито Авто считают, что вторичный авторынок постепенно меняет подход к работе с клиентами. Профессиональные продавцы активнее используют цифровые инструменты, а конкуренция всё сильнее смещается в сторону качества сервиса и репутации.Сейчас средний рейтинг профессиональных продавцов на платформе превышает 4 балла. За последние четыре года этот показатель вырос на 33%.По данным компании, спрос на автомобили от профессиональных продавцов в апреле 2026 года оказался на 16% выше, чем в январе. Одновременно на рынке стало больше относительно новых машин: доля автомобилей возрастом до трёх лет выросла на 10%.Также увеличивается присутствие китайских автомобилей на вторичном рынке. Если в начале 2023 года их доля в предложениях профессиональных продавцов составляла 2,4%, то в 2026 году достигла 4,9%.В Авито Авто отмечают и рост доверия покупателей к профессиональным продавцам. Сейчас 51% россиян готовы покупать автомобиль у такого продавца – это почти на четверть больше, чем два года назад.Конференция Haraba прошла в Москве в седьмой раз и собрала около 4000 участников в онлайн- и офлайн-форматах. На площадке обсуждали состояние рынка автомобилей с пробегом, цифровизацию продаж и изменение поведения покупателей. Мероприятие для возрастной категории 18+