Почти половина жителей Екатеринбурга меняют уходовую косметику с приходом лета
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Почти половина жителей Екатеринбурга меняют уходовую или декоративную косметику с наступлением лета. Как сообщили в Авито, 49% пользователей косметики пересматривают состав своей косметички в зависимости от сезона, а 15% полностью обновляют уход. Чаще других на такие изменения решаются молодые люди в возрасте 18–24 лет, среди них этот показатель достигает 22%.
Наиболее заметные перемены касаются ухода за лицом, такие средства меняют 53% опрошенных. Кроме того, жители Екатеринбурга нередко обновляют продукты для губ, тональные средства и базы под макияж, об этом сообщили 26% и 21% респондентов соответственно. Ещё 18% выбирают другой уход за телом.
На сезонное обновление уходовой и декоративной косметики жители города в среднем готовы потратить 4 100 рублей, следует из исследования Авито. При этом 8% планируют уложиться в сумму до 1 000 рублей, 34% закладывают от 1 000 до 3 000 рублей, а 31% рассчитывают на расходы в пределах 3 000–5 000 рублей. Ещё четверть опрошенных готовы потратить от 5 000 до 10 000 рублей, а 2% допускают и более крупные траты.
С наступлением жары многие выбирают более лёгкие формулы. По данным Авито, 30% респондентов начинают использовать матирующие средства, 29% переходят на декоративную косметику с более лёгким покрытием, а 26% добавляют в повседневный уход освежающие мисты и термальную воду. Среди уходовых средств востребованы гели, флюиды и сыворотки, их выбирают 22% опрошенных.
