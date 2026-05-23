Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 32 гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 47 раз сократилась площадь действующих лесных пожаров в Свердловской области после победы огнеборцев над большим пожаров в Ивдельском лесничестве.
Ещё накануне в оперативной сводке ФБУ «Авиалесоохрана» говорилось, что на землях лесного фонда региона действуют 2 пожара на площади 1507 гектаров. Однако сегодня ведомство сообщает всего о 4 очагах на площади 32 гектара.
Всего на сегодняшний день в России действует 31 лесной пожар на общей площади 23 312 гектаров.
