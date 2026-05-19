Уральцы готовы платить тренеру 5 300 рублей в месяц





– отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы». «Сегодня фитнес-индустрия продолжает активно развиваться: россияне всё чаще инвестируют в здоровье и спортивный образ жизни, а работодатели – конкурируют за квалифицированных специалистов. На этом фоне растет не только уровень предлагаемых зарплат, но и интерес соискателей к профессии. Такая динамика может быть связана с расширением фитнес-клубов, популярностью персональных тренировок и растущим спросом на специалистов, способных предложить клиентам индивидуальный подход и комфортный формат занятий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Исследователи Авито провели опрос среди 10 000 человек на тему персональных занятий с фитнес-тренерами. Так, лишь 27% ответили, что не готовы платить за помощь в тренировках.Самая популярная причина обратиться к тренеру – похудение: её назвали 34% участников. Поддержание формы интересует 33%, набор мышечной массы – 19%, восстановление после травм и работа над здоровьем – 18%. Подготовка к соревнованиям или отпуску оказалась актуальна лишь для 7%.В среднем жители УрФО рассчитывают тратить на тренера 5 347 рублей в месяц. Почти половина из тех, кто готов заниматься (39%), ориентируется на бюджет до 3 000 рублей, 19% – от 3 000 до 7 000 рублей, 14% – от 7 000 до 15 000 рублей, 4% – от 15 000 до 30 000 рублей, по 1% – до 50 000 и свыше. При этом 21% хотели бы работать с тренером, но пока не готовы платить.Параллельно растёт и рынок труда в отрасли. По данным «Авито Работы», за первые четыре месяца 2026 года зарплатные предложения для тренеров заметно выросли по всей стране. Сильнее всего – в Москве: плюс 52% за год, до 64 641 рубля в месяц. Московская область прибавила 22% (49 284 рубля), Крым – 20% (47 567 рублей). Соискательская активность в тренерской профессии по России выросла на 9% год к году.Исследование также показало, что онлайн-реклама влияет на выбор тренера у 61% потенциальных клиентов: для 14% это один из ключевых факторов, ещё 27% учитывают её наряду с другими параметрами.Мероприятие для возрастной категории 18+