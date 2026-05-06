У прилетевшего в Екатеринбург из ОАЭ экс-чиновника конфисковали 40 тысяч долларов
За попытку пронести валюту через «зелёный коридор» без декларирования
Фото: Администрация Уватского района Тюменской области
Павел Ваганов, у которого весьма богатый послужной список работы в различных государственных органах, лишился 40 тысяч долларов США, которые он привёз из Дубая в Екатеринбург.
Ваганов также получил приговор по статье о контрабанде наличных (200.1 УК) в виде штрафа 7,45 млн рублей (трёхкратная сумма незаконно ввезённых средств в рублёвом эквиваленте) но из-за того, что следствие шло по делу слишком долго, и из-за оправдательного приговора при первом рассмотрении дело дважды просуживалось в первой инстанции, от этого наказания его освободили — в момент вынесения второго, обвинительного приговора судьёй Октябрьского райсуда Екатеринбурга Мариной Валовой уже истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.
Но имущественную ответственность Ваганов всё-таки понесёт, поскольку дело прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. Событие преступления произошло в августе 2022 года в аэропорту Кольцово: Ваганов, будучи тогда руководителем федерального бюджетного учреждения, прибыл авиарейсом из Дубая, имея при себе в кожаном рюкзаке 50 000 долларов США и 25 дирхамов ОАЭ, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. В нарушение действующего порядка таможенного контроля, он проследовал в «зелёный коридор», предназначенный для пассажиров, у которых нет подлежащих обязательному декларированию средств.
Между тем обязательному декларированию, согласно статье 260 Таможенного кодекса ЕАЭС, подлежат все суммы свыше 10 000 долларов США. Таможенники обнаружили в ручной клади Ваганова пачки купюр. Сумма сверх разрешённого лимита составила 40 006,81 USD, или 2 482 446 рублей, — это квалифицируется как крупный размер.
В суде Ваганов вину не признал, настаивая на том, что действовал по указанию сотрудника таможни. Суд эти доводы отклонил. 10 000 долларов США в пределах разрешённого лимита Ваганову вернули. А вот 40 000 долларов США и 25 дирхамов изъяты в доход российского бюджета.
Адвокат экс-чиновника Николай Хрипачёв подавал апелляцию, но Свердловский областной суд удовлетворять её отказался.
Павел Ваганов — уроженец Тюмени и выпускник Тюменского государственного университета. Работал в самых разных государственных структурах: занимал должности начальника управления торговли и заместителя директора департамента промышленности, инвестиций, торговли и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, заместителя главы Уватского района той же Тюменской области по экономическим вопросам , советника по экономике и инвестиционному развитию губернатора Курганской области. С октября 2022 года Ваганов стал и.о. директора ФГБУ «Административно-хозяйственное управление Уральского отделения Российской академии наук», которое при нём переименовали в ФГБУ «Урал Академический».
Именно занимая пост руководителя этого учреждения, расположенного на улице Первомайской в Екатеринбурге, Ваганов и стал фигурантом уголовного дела.
Кроме того, в период руководства ФГБУ «Урал Академический» Ваганов стал героем других публикаций в СМИ — касающихся закупки его учреждением дорогостоящего корейского внедорожника Hyundai Palisade за 13,2 млн рублей. «У нас есть разрешение учредителя на обновление автопарка, так как прошлый автомобиль вышел из строя. Недавно сотрудник ехал, попытался дверь закрыть, а она не закрывается. Как его раньше эксплуатировали, при старом руководителе, непонятно», — объяснял тогда Ваганов эту закупку журналистам издания Е1.
Учредителем, о котором упоминал Ваганов, является Минобрнауки РФ. К слову, глава Минобрнауки Валерий Фальков, так же как и Павел Ваганов, является уроженцеи Тюмени и выпускником ТюмГУ.
Само возглавляемое Вагановым ФГБУ занималось управлением жилищными фондами институтов УрО РАН, общехозяйственным обслуживанием академических зданий — подачей воды, тепла, электричества, — а также эксплуатировало детский оздоровительный лагерь «Звёздный» в селе Кунгурка под Ревдой. В 2024 году ФГБУ «Урал Академический» было ликвидировано. За два года руководства Ваганов получил 24 административных протокола от ФАС (некоторые штрафы, правда, удалось отменить в апелляции).
