Возрастное ограничение 18+

У прилетевшего в Екатеринбург из ОАЭ экс-чиновника конфисковали 40 тысяч долларов

За попытку пронести валюту через «зелёный коридор» без декларирования

16.33 Четверг, 7 мая 2026
Фото: Администрация Уватского района Тюменской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Павел Ваганов, у которого весьма богатый послужной список работы в различных государственных органах, лишился 40 тысяч долларов США, которые он привёз из Дубая в Екатеринбург.

Ваганов также получил приговор по статье о контрабанде наличных (200.1 УК) в виде штрафа 7,45 млн рублей (трёхкратная сумма незаконно ввезённых средств в рублёвом эквиваленте) но из-за того, что следствие шло по делу слишком долго, и из-за оправдательного приговора при первом рассмотрении дело дважды просуживалось в первой инстанции, от этого наказания его освободили — в момент вынесения второго, обвинительного приговора судьёй Октябрьского райсуда Екатеринбурга Мариной Валовой уже истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Рейс из ОАЭ и уголовное дело


Но имущественную ответственность Ваганов всё-таки понесёт, поскольку дело прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. Событие преступления произошло в августе 2022 года в аэропорту Кольцово: Ваганов, будучи тогда руководителем федерального бюджетного учреждения, прибыл авиарейсом из Дубая, имея при себе в кожаном рюкзаке 50 000 долларов США и 25 дирхамов ОАЭ, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. В нарушение действующего порядка таможенного контроля, он проследовал в «зелёный коридор», предназначенный для пассажиров, у которых нет подлежащих обязательному декларированию средств.

Между тем обязательному декларированию, согласно статье 260 Таможенного кодекса ЕАЭС, подлежат все суммы свыше 10 000 долларов США. Таможенники обнаружили в ручной клади Ваганова пачки купюр. Сумма сверх разрешённого лимита составила 40 006,81 USD, или 2 482 446 рублей, — это квалифицируется как крупный размер.

В суде Ваганов вину не признал, настаивая на том, что действовал по указанию сотрудника таможни. Суд эти доводы отклонил. 10 000 долларов США в пределах разрешённого лимита Ваганову вернули. А вот 40 000 долларов США и 25 дирхамов изъяты в доход российского бюджета.

Адвокат экс-чиновника Николай Хрипачёв подавал апелляцию, но Свердловский областной суд удовлетворять её отказался.

Карьера в государственных органах


Павел Ваганов — уроженец Тюмени и выпускник Тюменского государственного университета. Работал в самых разных государственных структурах: занимал должности начальника управления торговли и заместителя директора департамента промышленности, инвестиций, торговли и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, заместителя главы Уватского района той же Тюменской области по экономическим вопросам , советника по экономике и инвестиционному развитию губернатора Курганской области. С октября 2022 года Ваганов стал и.о. директора ФГБУ «Административно-хозяйственное управление Уральского отделения Российской академии наук», которое при нём переименовали в ФГБУ «Урал Академический».

Именно занимая пост руководителя этого учреждения, расположенного на улице Первомайской в Екатеринбурге, Ваганов и стал фигурантом уголовного дела.

Кроме того, в период руководства ФГБУ «Урал Академический» Ваганов стал героем других публикаций в СМИ — касающихся закупки его учреждением дорогостоящего корейского внедорожника Hyundai Palisade за 13,2 млн рублей. «У нас есть разрешение учредителя на обновление автопарка, так как прошлый автомобиль вышел из строя. Недавно сотрудник ехал, попытался дверь закрыть, а она не закрывается. Как его раньше эксплуатировали, при старом руководителе, непонятно», — объяснял тогда Ваганов эту закупку журналистам издания Е1.

Учредителем, о котором упоминал Ваганов, является Минобрнауки РФ. К слову, глава Минобрнауки Валерий Фальков, так же как и Павел Ваганов, является уроженцеи Тюмени и выпускником ТюмГУ.

Само возглавляемое Вагановым ФГБУ занималось управлением жилищными фондами институтов УрО РАН, общехозяйственным обслуживанием академических зданий — подачей воды, тепла, электричества, — а также эксплуатировало детский оздоровительный лагерь «Звёздный» в селе Кунгурка под Ревдой. В 2024 году ФГБУ «Урал Академический» было ликвидировано. За два года руководства Ваганов получил 24 административных протокола от ФАС (некоторые штрафы, правда, удалось отменить в апелляции).


Скриншот с сайта Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге вынесен приговор сбежавшим из СИЗО заключенным
06 мая 2026
Несостоявшийся убийца пасынка выслушал приговор в Екатеринбурге
06 мая 2026
Руководителей екатеринбургского СИЗО-1 обвиняют в халатности после побега двух арестантов
30 апреля 2026
Суд оправдал начальницу филиала УИИ в Качканаре
07 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:50 Свердловская область вошла в топ-10 регионов по росту спонтанных бронирований жилья
11:41 В Екатеринбурге почти на месяц перекроют перекрёсток Мусоргского и Газорезчиков
10:57 Вертолёт за час доставил ребёнка из Богдановича в Екатеринбург на экстренную операцию
10:44 Вокруг Екатеринбурга подготовят 50 километров полос для защиты от природных пожаров
10:23 Свердловские муниципалитеты получат ещё более 100 миллионов рублей на дороги
21:17 Суд оправдал начальницу филиала УИИ в Качканаре
20:43 В Большом Истоке ищут новый дом для беспризорного пса
20:18 На красавицу Лив Тайлер можно будет полюбоваться на большом экране Ельцин-центра
19:40 Напавший на пенсионерку тагильчанин поживёт в строгом режиме
19:06 По Парку Маяковского в День победы будет ходить ретро-поезд
18:48 В Екатеринбурге нанесут 336 тысяч квадратных метров дорожной разметки
14:26 В Екатеринбурге почти половину смартфонов покупают «с рук»
14:16 В школы Свердловской области по программе «Земский учитель» приедут 19 педагогов
11:23 Жителей Новоуральска будут судить за похищение знакомого и вымогательство пяти тысяч рублей
11:14 Киноиндустрия Урала заработала 5,4 млрд рублей за последние 35 лет
11:04 Футболки и кроссовки стали самыми популярными покупками к лету у жителей Екатеринбурга
10:41 Режим беспилотной опасности ввели в Свердловской области
10:33 Жительницу Талицы отправили в колонию за продажу конфет с наркотиками
22:07 Авито направил в Дагестан спецтехнику и гуманитарную помощь после наводнения
20:46 В Екатеринбурге осудили «кинувшего» сразу 5 банков мошенника
19:39 Часть екатеринбургских парков уже обработана от клещей
19:32 Лже-минёр из Первоуральска получил год ограничения свободы
18:27 Под улицей Куйбышева в Екатеринбурге появится пешеходный тоннель
17:42 В Екатеринбурге обрушилась крыша в здании колледжа технологий и предпринимательства
17:29 У сквера в центре Екатеринбурга появилось название
17:12 В усадьбе Расторгуевых—Харитоновых открылась выставка об Уральском роке
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
11:50 Свердловская область вошла в топ-10 регионов по росту спонтанных бронирований жилья
11:41 В Екатеринбурге почти на месяц перекроют перекрёсток Мусоргского и Газорезчиков
10:57 Вертолёт за час доставил ребёнка из Богдановича в Екатеринбург на экстренную операцию
10:44 Вокруг Екатеринбурга подготовят 50 километров полос для защиты от природных пожаров
10:23 Свердловские муниципалитеты получат ещё более 100 миллионов рублей на дороги
21:17 Суд оправдал начальницу филиала УИИ в Качканаре
20:43 В Большом Истоке ищут новый дом для беспризорного пса
20:18 На красавицу Лив Тайлер можно будет полюбоваться на большом экране Ельцин-центра
19:40 Напавший на пенсионерку тагильчанин поживёт в строгом режиме
19:06 По Парку Маяковского в День победы будет ходить ретро-поезд
18:48 В Екатеринбурге нанесут 336 тысяч квадратных метров дорожной разметки
14:26 В Екатеринбурге почти половину смартфонов покупают «с рук»
14:16 В школы Свердловской области по программе «Земский учитель» приедут 19 педагогов
11:23 Жителей Новоуральска будут судить за похищение знакомого и вымогательство пяти тысяч рублей
11:14 Киноиндустрия Урала заработала 5,4 млрд рублей за последние 35 лет
11:04 Футболки и кроссовки стали самыми популярными покупками к лету у жителей Екатеринбурга
10:41 Режим беспилотной опасности ввели в Свердловской области
10:33 Жительницу Талицы отправили в колонию за продажу конфет с наркотиками
22:07 Авито направил в Дагестан спецтехнику и гуманитарную помощь после наводнения
20:46 В Екатеринбурге осудили «кинувшего» сразу 5 банков мошенника
19:39 Часть екатеринбургских парков уже обработана от клещей
19:32 Лже-минёр из Первоуральска получил год ограничения свободы
18:27 Под улицей Куйбышева в Екатеринбурге появится пешеходный тоннель
17:42 В Екатеринбурге обрушилась крыша в здании колледжа технологий и предпринимательства
17:29 У сквера в центре Екатеринбурга появилось название
17:12 В усадьбе Расторгуевых—Харитоновых открылась выставка об Уральском роке
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK