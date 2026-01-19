В Екатеринбурге увеличили сумму социального сертификата на кружки и секции для детей

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В 2026 году номинал социального сертификата на дополнительное образование в Екатеринбурге вырастет до 24 171 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Как уточнили в мэрии, соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Новые сертификаты начнут действовать с 26 января 2026 года.С помощью сертификата родители могут оплачивать занятия для детей от 5 до 18 лет – кружки, секции и другие дополнительные программы, прошедшие независимую оценку качества. Выбрать подходящую программу и записать ребёнка на занятия можно через систему «Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области».По данным администрации города, в Екатеринбурге сертификаты принимают 25 муниципальных учреждений дополнительного образования: 17 из них подведомственны департаменту образования, ещё 8 – администрациям районов.Кроме того, воспользоваться сертификатом можно и в частных организациях, а также у индивидуальных предпринимателей, если их программы прошли сертификацию.В департаменте образования отметили, что число пользователей социального сертификата продолжает расти. Если в 2022 году им воспользовались более 2 тысяч семей, то в 2025 году – уже 10 482.