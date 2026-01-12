Возрастное ограничение 18+
Предприниматель обвинил мэрию Екатеринбурга в необоснованных бюджетных тратах и подал заявление в СК
За фактически разрушенный павильон мэрия выставила счёт более чем в четверть миллиона рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На минувшей неделе писали про странную ситуацию с бывшим торговым павильоном на остановке, который вынес его владелец, но администрация всё равно предъявила счёт за вынос и за хранение. В ней сейчас разбирается арбитражный суд. После этой публикации к нам обратился ещё один предприниматель, столкнувшийся с похожей проблемой.
Александр занимается бизнесом в сфере НТО 15 лет. По сути, это малый семейный бизнес, в котором задействована его дочь Екатерина – как индивидуальный предприниматель она заключила договор на размещение двух павильонов на выходе со станции метро «Проспект Космонавтов». В этих павильонах в последние годы размещались различные арендаторы: салоны сотовой связи, копировальные услуги, пекарни.
Александр в разговоре с отметил, что из арендаторов никто не хочет сам участвовать в аукционах, строить и подключать к сетям киоски — для них это попросту не профильная деятельность. Эту роль берут на себя владельцы НТО.
В 2025 году, как и у большинства екатеринбургских владельцев НТО, договор с мэрией на размещение этих торговых точек закончился, после чего администрация не стала его продлевать и выставила требование о демонтаже. Один из двух киосков предпринимательница успела демонтировать сама, а второй был демонтирован подрядчиком мэрии.
Спустя четыре месяца мэрия Екатеринбурга направила в адрес Екатерины Остаповой письмо, в котором потребовала возместить затраты на демонтаж, транспортировку и хранение НТО, и предоставила расчёт, согласно которому ей должны заплатить 259 тысяч рублей.
Это требование удивило предпринимательницу сразу по двум причинам — во-первых, с ИП стали требовать компенсацию за демонтаж двух павильонов, тогда как мэрия снесла лишь один.
Во-вторых, она категорически не признаёт, что произведённые подрядчиком мэрии (им выступало ООО «Энергия») работы можно считать демонтажом — по её мнению, это ничто иное как снос, разрушение объекта.
Возмутившись такими требованиями, предпринимательница обратилась в суд к муниципальному учреждению «Центр организации выставок и ярмарок» (МКУ «ЦОВЯ», именно ему мэрия поручила вынос НТО). В суде представители муниципалитета поначалу настаивали на том, что вынесли именно два павильона, как было указано в акте:
Однако затем представители МКУ «ЦОВЯ» изменили позицию и заявили, что «Два павильона с навесом» — это просто обозначение объекта из схемы НТО. Это было сделано после того как истец предоставил фотографию вынесенного собственными силами павильона «Пекарня», установленного в другом месте.
Несостыковка прослеживается и в указанной мэрией площади объекта — 85,1 кв.м. По расчётам владельца объекта, выполненным на основе данных цифровой платформы «Национальная система пространственных данных» и «Яндекс. картам», такая площадь может получиться, только если к снесённому павильону добавить площадь остановочного навеса и павильона «Пекарня», который был вывезен самостоятельно.
Отдельное удивление предпринимательницы вызвал тот факт, что мэрия города, будто не зная владельца демонтированного её подрядчиком киоска, обратилась в рамках отдельного иска в Ленинский районный суд с целью признать вывезенный павильон бесхозным имуществом — как объяснил представляющий интересы предпринимательницы юрист, такое возможно только в отношении имущества, собственник которого неизвестен или уклонятся от обязанности забрать имущество с принудительного хранения. Процесс в Ленинском суде проходил без уведомления предпринимательницы, о решении она, по её словам, узнала уже постфактум.
МКУ «ЦОВЯ» долго не соглашалось допускать предпринимательницу на осмотр хранящегося на складе объекта (он находится у моста по улице Халтурина). Когда требование к муниципальной структуре это сделать прозвучало в суде, и предпринимательницу допустили на склад, павильона, за хранение которого мэрия требует взыскать средства, там не обнаружилось. Что, собственно, и неудивительно — Екатерина на тот момент уже предоставила суду доказательства того, что подрядчик мэрии этот киоск, по сути, разрушил на месте, а не увозил на склад.
Сейчас по этому процессу назначена строительная экспертиза (причём её пришлось оплачивать предпринимательнице), которая должна ответить на ряд вопросов по обоснованности предоставленного мэрией расчёта. Следующее заседание по делу назначено на 11 февраля.
Однако, не дожидаясь решения по этому делу, предпринимательница обратилась в правоохранительные органы. Накануне было подано соответствующее заявление в Следственный комитет. По мнению заявительницы, в действиях МКУ «ЦОВЯ» можно усмотреть признаки статьи 159 УК (мошенничество) из-за завышения объёмов работ, а в действиях мэрии, оплачивающей такие работы, соответственно, признаки статей 160 УК (растрата) и 286 (превышение должностных полномочий).
По словам Екатерина Остаповой, обращение с заявлениями о преступлении в правоохранительные органы —вынужденный способ защитить свои права. «Гражданско-правовые нормы уже не в силах сдержать этот беспредел», — говорит предпринимательница.
Демонтаж павильона предпринимателем 27.01.2025 года.
На фото 29.01.2025 видно, что павильон «Пекарня» демонтирован, на остановке остался второй павильон
На видео от 29 января 2025 года видно, как рабочие подрядчика буквально ломают павильон
«Открытия» в суде
В акте демонтированный объект описали как «Два павильона с навесом»
Демонтированный с остановки на проспекте Космонавтов павильон в другом месте
Иллюстрация: Приложение к заявлению в СК.
Склад незаконно установленных НТО на улице Кушвинской.
«Несмотря на заверения администрации о том, что они хранили объекты на складе вынесенных киосков МКУ "ЦОВЯ", допускать туда нас отказывались, пока это требование не прозвучало из уст судьи. В итоге на месте обнаружилось, что киоска, за хранение которого администрация требует взыскать средства, там действительно нет — это неудивительно, ведь в суде есть все доказательства, что подрядчик администрации этот киоск на склад и не увозил, уничтожив его при сносе.
Таким образом, похоже на то, что мэрия действительно списала бюджетные средства как за не осуществлявшееся фактически хранение, так и за не осуществлявшуюся утилизацию. А деньги за утилизацию уже списаны из бюджета — при том, что один киоск был вывезен в другое место и продолжает использоваться, а второй фактически уничтожен в процессе демонтажа. Причём такой демонтаж юридически утилизацией не является и, более того, оплачен из бюджета как отдельная услуга подрядчика мэрии»,
— говорит предпринимательница.
