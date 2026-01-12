Предприниматель обвинил мэрию Екатеринбурга в необоснованных бюджетных тратах и подал заявление в СК

Демонтаж павильона предпринимателем 27.01.2025 года.

На видео от 29 января 2025 года видно, как рабочие подрядчика буквально ломают павильон

— говорит предпринимательница.

«Несмотря на заверения администрации о том, что они хранили объекты на складе вынесенных киосков МКУ "ЦОВЯ", допускать туда нас отказывались, пока это требование не прозвучало из уст судьи. В итоге на месте обнаружилось, что киоска, за хранение которого администрация требует взыскать средства, там действительно нет — это неудивительно, ведь в суде есть все доказательства, что подрядчик администрации этот киоск на склад и не увозил, уничтожив его при сносе.Таким образом, похоже на то, что мэрия действительно списала бюджетные средства как за не осуществлявшееся фактически хранение, так и за не осуществлявшуюся утилизацию. А деньги за утилизацию уже списаны из бюджета — при том, что один киоск был вывезен в другое место и продолжает использоваться, а второй фактически уничтожен в процессе демонтажа. Причём такой демонтаж юридически утилизацией не является и, более того, оплачен из бюджета как отдельная услуга подрядчика мэрии»,