Возрастное ограничение 18+
За последние четыре месяца мэрия Екатеринбурга выписала за неоплату парковки штрафов как за два последних года
Фото: Вечерние ведомости
С июля по октябрь 2025 года штрафы неплательщикам за места в платном парковочном пространстве в центре города составили 47,6 млн рублей, сообщает портал 66 со ссылкой на директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Екатеринбурга Игоря Ощепкова.
При этом за весь 2024 год сумма взысканных с водителей штрафов составила 30 млн рублей, а за 2023 год — 20,2 млн рублей.
Таким образом, за четыре последних месяца взыскано почти столько же, сколько за два целых года. Всего же с начала 2025 года мэрия выписала штрафов на 91,1 млн рублей.
Ранее в городской дептрансе нам сообщали, что мэрия не ведёт отдельной статистики назначения штрафов за скрытые номера в зоне платной парковки. А общественник Алексей Кофман на прошлой неделе в интервью Вечерним ведомостям рассказывал, почему платное парковочное пространство в центре города необходимо развивать и совершенствовать дальше.
При этом за весь 2024 год сумма взысканных с водителей штрафов составила 30 млн рублей, а за 2023 год — 20,2 млн рублей.
Таким образом, за четыре последних месяца взыскано почти столько же, сколько за два целых года. Всего же с начала 2025 года мэрия выписала штрафов на 91,1 млн рублей.
Ранее в городской дептрансе нам сообщали, что мэрия не ведёт отдельной статистики назначения штрафов за скрытые номера в зоне платной парковки. А общественник Алексей Кофман на прошлой неделе в интервью Вечерним ведомостям рассказывал, почему платное парковочное пространство в центре города необходимо развивать и совершенствовать дальше.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию