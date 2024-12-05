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В Свердловской области резко подорожали огурцы и помидоры
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области выросли цены на овощи.
По данным Свердловскстата, за минувшую неделю больше всего подорожали огурцы (+16%) и помидоры (+12%), пишет ЕАН.
Так, цена 1 кг огурцов — 224 рубля, помидоров – 245 рублей (на 2 декабря).
Капуста подорожала на 5% (42 рубля),
Картофель — на 2% (48 рублей).
По данным Свердловскстата, за минувшую неделю больше всего подорожали огурцы (+16%) и помидоры (+12%), пишет ЕАН.
Так, цена 1 кг огурцов — 224 рубля, помидоров – 245 рублей (на 2 декабря).
Капуста подорожала на 5% (42 рубля),
Картофель — на 2% (48 рублей).
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