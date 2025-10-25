Возрастное ограничение 18+

Под логистический центр для «сухого порта» в Сысертском районе выделили участок

09.17 Понедельник, 27 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Сысертском районе рядом с деревней Большое Седельниково выделили участок под строительство транспортно-логистического центра «Екатеринбург», который станет частью проекта «Сухой порт». Там собираются строить контейнерный терминал.

По данным 66.ru, под терминал выделили участок площадью 51,9 гектара. Строить его собирается компания «ТрансКонтейнер». Ожидается, что через ТЛЦ будет проходить 158 тысяч 20-футовых контейнеров в год (или 5–6 контейнерных составов в день). Запустить его планируют в 2027 году.

Глава Сысертского района Дмитрий Нисковских рассказал в своём телеграм-канале, что сейчас параллельно ведётся работа по созданию необходимой инфраструктуры. По его словам, в настоящий момент разрабатывается проект стыковки терминала с железнодорожной сетью.

«Кроме того, в будущем будет проложена подъездная автомобильная трасса для большегрузного транспорта протяжённостью 8,1 километра от ЕКАД до площадки ТЛЦ. Важно отметить, что подъезд к комплексу будет организован по отдельному проезду в объезд жилой застройки вблизи нефтебазы, что минимизирует нагрузку на жилые территории»,

– написал Нисковских.


Построить трассу от ЕКАД до ТЛЦ, по данным издания, обещали до нового года.

Напомним, проектировать подъездные пути к будущему логистическому центру начали в прошлом году. Отметим, что ранее транспортный коридор в рамках проекта «Сухой порт» предлагали протянуть от Екатеринбурга до Ямала, чтобы выйти к Каспийскому морю и Северному морскому пути.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
