«Сухой порт» хотят продлить от Екатеринбурга до Ямала

– приводят его слова в информационном агентстве.

«Сегодня на федеральном уровне ведется масштабная работа по выстраиванию новых транспортных коридоров, и здесь мы видим шанс предложить строительство нового коридора – выход из Екатеринбурга на север Ямала, в частности в район Сабетты»,