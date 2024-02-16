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«Сухой порт» хотят продлить от Екатеринбурга до Ямала
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области предложили создать транспортный коридор от Екатеринбурга до Ямала, чтобы продлить «Сухой порт». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя свердловского губернатора Алексея Шмыкова.
Алексей Шмыков также подчеркнул, что Екатеринбург имеет удачное расположение для разворота всей логистики на Восток.
Ожидается, что «Сухой порт» в Свердловской области станет мультимодальным звеном для выхода Северного широтного хода и Транссибирской магистрали к Каспийскому морю и Северному морскому пути. Это должно будет поспособствовать созданию двустороннего транзита грузов с Индией, Ираном, Пакистаном. Предварительно общий объем инвестиций оценивается в 1,5 триллиона рублей.
«Сегодня на федеральном уровне ведется масштабная работа по выстраиванию новых транспортных коридоров, и здесь мы видим шанс предложить строительство нового коридора – выход из Екатеринбурга на север Ямала, в частности в район Сабетты»,
– приводят его слова в информационном агентстве.
Алексей Шмыков также подчеркнул, что Екатеринбург имеет удачное расположение для разворота всей логистики на Восток.
Ожидается, что «Сухой порт» в Свердловской области станет мультимодальным звеном для выхода Северного широтного хода и Транссибирской магистрали к Каспийскому морю и Северному морскому пути. Это должно будет поспособствовать созданию двустороннего транзита грузов с Индией, Ираном, Пакистаном. Предварительно общий объем инвестиций оценивается в 1,5 триллиона рублей.
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