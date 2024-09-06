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В Свердловской области приступили к проектированию подъездов к «Сухому порту»
Фото: Владислав Постников
Свердловские дорожники начали проектировать подъездные пути к «Сухому порту». Специалисты уже разработали документацию для строительства первой очереди подъездов к транспортно-логистическому центру «Большое Седельниково». В будущем он должен стать одним из «причалов» порта.
Это будет магистральная дорога районного значения с четырьмя полосами движения и разделительной полосой шириной 3,5 метра. Также в план строительства входит возведение путепровода протяжённостью 110 метров и семи водопропускных труб. Дорогу проектировали с расчётом на тяжелогружёный транспорт.
«Ожидается, что это будет крупнейший по масштабу и техническому оснащению логистический хаб, включающий в себя контейнерные и таможенный терминалы. Для того чтобы обеспечить работу такого крупного ТЛЦ, необходима автомобильная дорога с высокой пропускной способностью, связанная с ключевыми автомагистралями региона», – рассказали в департаменте информационной политики.
По мнению начальника управления автодорог Свердловской области Дениса Чегаева, успех «Сухого порта» во многом зависит от дорожной инфраструктуры, поэтому крайне важно развивать её в соответствии с масштабами задуманного.
Новую дорогу планируют строить в несколько этапов. Основной участок, с которого начнётся строительство, будет тянуться от 81-го километра Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) до подъезда к Ново-Свердловской нефтебазе. Его протяжённость составит 1,2 километра. Затем трассы потянется до Большого Седельниково и Челябинского тракта, что должно открыть доступ к ТЛК с федеральной дороги, минуя ЕКАД.
Это будет магистральная дорога районного значения с четырьмя полосами движения и разделительной полосой шириной 3,5 метра. Также в план строительства входит возведение путепровода протяжённостью 110 метров и семи водопропускных труб. Дорогу проектировали с расчётом на тяжелогружёный транспорт.
«Ожидается, что это будет крупнейший по масштабу и техническому оснащению логистический хаб, включающий в себя контейнерные и таможенный терминалы. Для того чтобы обеспечить работу такого крупного ТЛЦ, необходима автомобильная дорога с высокой пропускной способностью, связанная с ключевыми автомагистралями региона», – рассказали в департаменте информационной политики.
По мнению начальника управления автодорог Свердловской области Дениса Чегаева, успех «Сухого порта» во многом зависит от дорожной инфраструктуры, поэтому крайне важно развивать её в соответствии с масштабами задуманного.
Новую дорогу планируют строить в несколько этапов. Основной участок, с которого начнётся строительство, будет тянуться от 81-го километра Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) до подъезда к Ново-Свердловской нефтебазе. Его протяжённость составит 1,2 километра. Затем трассы потянется до Большого Седельниково и Челябинского тракта, что должно открыть доступ к ТЛК с федеральной дороги, минуя ЕКАД.
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