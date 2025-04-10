Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в Сосьве

– сказали в прокуратуре.

«Из-за бездействия обвиняемых 25 апреля 2023 года загорелись отходы деревообработки и мусора. В дальнейшем в результате распространения огня произошло возгорание жилых домов, хозяйственных построек жителей, а также имущества юридических лиц, в том числе лечебно-исправительного учреждения, котельной. Кроме того, от острого отравления продуктами горения и термических ожогов погибли двое местных жителей»,