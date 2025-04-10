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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в Сосьве
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области завершилось расследование уголовного дела о пожаре в Сосьве, который унёс жизни двух человек и поглотил 120 домов. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемыми по делу проходят бывшие глава и замглавы Сосьвинского городского округа, бывшие директор, замдиректора и специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа», врио директора МУП «Водоканал», бывшего начальника пожарной части 6/4 и управляющего пилорамой.
В зависимости от роли и степени участия им вменяют статьи УК РФ: о халатности (частей 1.1, 3 статьи 293), нарушении требований пожарной безопасности (части 3 статьи 219) и уничтожении и повреждении чужого имущества (статья 168).
По версии следствия, бывшие глава Сосьвинского округа, директора «УГЗ и ХО СГО» и их заместители не предприняли меры по обеспечению вокруг посёлка защитных противопожарных минерализованных полос, а также по уборке территории от мусора и горючих материалов.
Врио директора «Водоканала» не проследил за исправностью гидрантов в Сосьве, а начальник пожарной части не сообщил об их технической неисправности. В актах информация об этом отсутствовала.
Управляющего пилорамой обвиняют в том, что он хранил горючие материалы, не соблюдая пожарную безопасность.
По данным ведомства, общая сумма ущерба от пожара больше 238 миллионов рублей.
Уголовное дело собираются направить в Серовской районный суд, где его будут рассматривать.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемыми по делу проходят бывшие глава и замглавы Сосьвинского городского округа, бывшие директор, замдиректора и специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа», врио директора МУП «Водоканал», бывшего начальника пожарной части 6/4 и управляющего пилорамой.
В зависимости от роли и степени участия им вменяют статьи УК РФ: о халатности (частей 1.1, 3 статьи 293), нарушении требований пожарной безопасности (части 3 статьи 219) и уничтожении и повреждении чужого имущества (статья 168).
По версии следствия, бывшие глава Сосьвинского округа, директора «УГЗ и ХО СГО» и их заместители не предприняли меры по обеспечению вокруг посёлка защитных противопожарных минерализованных полос, а также по уборке территории от мусора и горючих материалов.
Врио директора «Водоканала» не проследил за исправностью гидрантов в Сосьве, а начальник пожарной части не сообщил об их технической неисправности. В актах информация об этом отсутствовала.
Управляющего пилорамой обвиняют в том, что он хранил горючие материалы, не соблюдая пожарную безопасность.
«Из-за бездействия обвиняемых 25 апреля 2023 года загорелись отходы деревообработки и мусора. В дальнейшем в результате распространения огня произошло возгорание жилых домов, хозяйственных построек жителей, а также имущества юридических лиц, в том числе лечебно-исправительного учреждения, котельной. Кроме того, от острого отравления продуктами горения и термических ожогов погибли двое местных жителей»,
– сказали в прокуратуре.
По данным ведомства, общая сумма ущерба от пожара больше 238 миллионов рублей.
Уголовное дело собираются направить в Серовской районный суд, где его будут рассматривать.
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