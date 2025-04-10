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В Екатеринбурге на ЖБИ встало трамвайное движение
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге на ЖБИ в районе остановки «Улица 40 лет ВЛКСМ» встало трамвайное движение.
Судя по комментариям на «Яндекс-картах», на выезде сломался восьмой трамвай. Это помимо трамвая №8 парализовало трамваи, курсирующие по маршрутам №12, №13, №15 и №23.
К моменту публикации движение восстановилось. Трамваи стояли около часа, и примерно в девять часов поехали.
Скрин: «Яндекс-карты»
Судя по комментариям на «Яндекс-картах», на выезде сломался восьмой трамвай. Это помимо трамвая №8 парализовало трамваи, курсирующие по маршрутам №12, №13, №15 и №23.
К моменту публикации движение восстановилось. Трамваи стояли около часа, и примерно в девять часов поехали.
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