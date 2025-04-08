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В Екатеринбурге хотят навсегда закрыть парковку на площади 1905 года
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге хотят запретить парковаться на площади 1905 года. На неё у городских властей уже есть планы.
Как сообщает 66.ru со ссылкой на свой источник мэрии, в администрации уже активно готовят проект по благоустройству площади, чтобы перестать использовать её как парковку.
Уже 20 апреля её должны будут вновь закрыть для подготовки к празднованию Дня Победы. После майских праздников парковку откроют, но позже её могут закрыть навсегда либо же сильно ограничить.
Напомним, ранее мэр Алексей Орлов говорил, что в 2025 году в центре уральской столицы планируется много мероприятий, в связи с чем использовать площадь как парковку решили минимально, не исключая вариант с полным закрытием.
Как сообщает 66.ru со ссылкой на свой источник мэрии, в администрации уже активно готовят проект по благоустройству площади, чтобы перестать использовать её как парковку.
Уже 20 апреля её должны будут вновь закрыть для подготовки к празднованию Дня Победы. После майских праздников парковку откроют, но позже её могут закрыть навсегда либо же сильно ограничить.
Напомним, ранее мэр Алексей Орлов говорил, что в 2025 году в центре уральской столицы планируется много мероприятий, в связи с чем использовать площадь как парковку решили минимально, не исключая вариант с полным закрытием.
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