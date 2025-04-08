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Шесть дел о пьяной езде за один день рассмотрели судьи Берёзовского
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мировые судьи Берёзовского за один день лишили водительских прав сразу шесть человек, которые были пойманы за рулём в нетрезвом виде.
Один из нарушителей, как рассказали в суде, пытался оправдаться тем, что он пьяным сел за руль, чтобы отвезти друга в больницу, которому стало плохо. Другой утверждал, что ему было очень важно доехать до дома. Однако никто из них не думал о том, что они могли и вовсе не доехать в таком состоянии.
Все нарушители были наказаны штрафами в размере 45 тысяч рублей и лишены прав на сроки от 1 года 6 месяцев до 1 года 8 месяцев.
«В Берёзовском стало на шесть пешеходов больше. Только 10 апреля мировыми судьями второго и четвёртого судебных участков Березовского судебного района было рассмотрено шесть дел по статье 12.8 части 1 КоАП РФ – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»,
– сообщили в Свердловском областном суде.
Один из нарушителей, как рассказали в суде, пытался оправдаться тем, что он пьяным сел за руль, чтобы отвезти друга в больницу, которому стало плохо. Другой утверждал, что ему было очень важно доехать до дома. Однако никто из них не думал о том, что они могли и вовсе не доехать в таком состоянии.
Все нарушители были наказаны штрафами в размере 45 тысяч рублей и лишены прав на сроки от 1 года 6 месяцев до 1 года 8 месяцев.
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