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СК возбудил уголовном дело после избиения школьника в свердловском посёлке Мартюш
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После случая с избиением школьника в свердловском посёлке Мартюш Каменского района СК возбудил уголовное дело.
Сейчас следователи устанавливают участников инцидентов, а также ищут тех, кто ранее мог пострадать от их действий.
«По данному факту следственным отделом по городу Каменск-Уральский СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ – хулиганство»,
– говорится в сообщении СК.
Сейчас следователи устанавливают участников инцидентов, а также ищут тех, кто ранее мог пострадать от их действий.
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