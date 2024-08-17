За июль в Свердловской области на 49% вырос спрос на недвижимость с бассейнами

«Высокая стоимость загородной недвижимости с бассейнами объясняется в том числе размером таких объектов. В среднем по стране их площадь составляет 249 кв. м, в то время как для загородных объектов в целом средний размер – 118 кв. м. Особенно на общем фоне выделяются Тверская, Ярославская, Брянская и Московская области, где средняя площадь отличается в несколько раз», – объяснил, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За минувший июль в Свердловской области резко вырос спрос на загородную недвижимость с бассейнами. Востребованность таких загородных домиков увеличилась на 49%. Такую статистику приводят аналитики Авито Недвижимости.Предложение при этом выросло только на 6%. Средняя стоимость домов с собственными бассейнами в регионе составила 7,5 миллиона рублей.В среднем за месяц спрос на загородную недвижимость с бассейнами по России вырос на 10%. Такую тенденцию заметили в 23 из 33 регионов, участвовавших в исследовании. Сильнее интерес к таким объектам вырос в Ярославской области (+63%), Бурятии (+52%) и Свердловской области (+49), а также в Удмуртии (+40%), уступившей в этом топе третье место нашему региону. В Московской и Ленинградской областях в это время спрос прибавил по 1%.В июле предложение в данном сегменте недвижимости в целом по стране выросло на 6%. Заметнее всего в прошлом предложение выросло в Дагестане (+16%), Ярославской (+14%) и Кировской областях (+13%). По итогам июля больше всего предложений стало в Краснодарском крае (20%), Московской области (15%), Крыму и Самарской области (по 4%), Татарстане, Ростовской и Ленинградской областях (по 3%).Средняя стоимость домов с бассейнами в июле составила 12,5 миллиона рублей. Самые дороге дома нашлись в Московской области (27,8 млн), Крыму (26,3 млн рублей) и Краснодарском крае (23 млн рублей), а самые дешёвые в Новосибирской (5 млн рублей) и Кировской областях (5,5 млн рублей).Он также отметил, что размер и цена домов с бассейнами усложняет её продажу, особенно на фоне снижения спроса ближе к осени и высоких ставок по ипотеке. По его словам, в конце высокого сезона продавцы готовы делать скидки и даже в объявлениях на платформе ставят цены ниже. Так, за месяц дома с бассейнами в среднем по России подешевели на 1,2%.