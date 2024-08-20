Ради карьеры готовы на переезд 22% екатеринбуржцев

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Аналитики «Авито Работы» опросили работающих жителей Екатеринбурга и выяснили, что 22% из опрошенных готовы к трудовой миграции. Причём 6% из них активно интересуются работой в других городах, а остальные готовы на переезд при определённых условиях или в некоторые регионы.Среди екатеринбуржцев 24% уже переезжали ради карьеры, причем 10% – несколько раз, 14% – только один раз. Отмечается, что мужчины охотнее соглашают на переезд, чем женщины. Также чаще других мигрировали в другие города ради карьеры представители сфер строительства и недвижимости (48%), автомобильного бизнеса (42%), банков и инвестиций (42%), искусства, развлечений и масс-медиа (40%).Из тех, кто рассматривать предложения о работе, для которых требуется переезд в другое место, екатеринбуржцы готовы согласиться, если работодатель предложит им высокую заработную плату и бонусы (88%), оплачиваемый переезд и помощь в обустройстве на новом месте (57%), обучение и повышение квалификации за счёт работодателя (50%), а также оплачиваемое компанией жильё или компенсацию аренды (48%).Ещё по 45% согласятся, если работа в новом месте подразумевает карьерный рост и гибкий график или возможность работать удалённо, 39% – работу в более комфортных условиях, по 34% – компенсацию на транспорт и переезд, социальные льготы, поддержку в адаптации семьи. 32% готовы на трудовую миграцию, если они будут работать в престижной компании, 25% – если есть возможность поучаствовать в интересы проектах, 20% – если у них будет более длительные отпуск или начальство будет давать дополнительные дни для отдыха.