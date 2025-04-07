Инженер одного из екатеринбургских предприятий перевёл телефонным мошенникам почти 11 миллионов рублей

сотрудники МВД, ФСБ и других силовых структур никогда не звонят горожанам и не требуют выполнять какие-либо финансовые манипуляции

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге инженер одного из местных предприятий перевёл телефонным аферистам почти 11 миллионов рублей из личных сбережений.Как сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД, в полицию обратился местный житель, 1961 года рождения, рассказавший, что у него обманом похитили 10,9 миллиона рублей. По его словам, сначала ему позвонил человек, представившийся «сотрудником ФСБ». Он убедил инженера в том, что якобы с его счета неизвестные пытаются перевести деньги на Украину. После этого ему позвонил другой человек, который стал рассказывать, как «спасти» деньги. Под его руководством инженер обналичил свои сбережения и перевёл все деньги на неизвестные ему счета.Лишь через некоторое время, когда звонки прекратились, он осознал, что стал жертвой телефонных мошенников.В полиции напоминают, что