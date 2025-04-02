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Цифровое искусство вырвалось на улицы Екатеринбурга
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.РФ
В Екатеринбурге стартовал масштабный фестиваль цифрового искусства «Play DigitalArt». Церемония открытия пройдёт 11 апреля на площадке культурно-выставочного комплекса «Синара Центр». В этом году фестиваль объединяет более сотни российских и зарубежных медиахудожников, кураторов и экспертов в области современных арт-технологий, — сообщает официальный портал Екатеринбург.рф.
Главной темой фестиваля стала диффузия — как символ взаимодействия искусства, технологий и городской среды. В программе мероприятия, которое растянется на несколько дней, — лекции, встречи, мастер-классы и артист-токи, проходящие как в залах «Синара Центра», так и в открытых пространствах Екатеринбурга. Одним из главных визуальных событий станет архитектурный мэппинг и лазерное шоу, которые можно будет увидеть на Октябрьской площади и на Макаровском мосту с 11 по 13 апреля. Световые инсталляции будут доступны для обзора всех желающих с 20.30 до 23.00.
Особое внимание организаторы арт-феста уделили доступности программы: многие мероприятия будут транслироваться онлайн, а участники смогут зарегистрироваться на интересующие события через сайт. Продлится фестиваль до 13 апреля включительно и обещает стать одним из самых ярких арт-событий весны в Екатеринбурге.
Главной темой фестиваля стала диффузия — как символ взаимодействия искусства, технологий и городской среды. В программе мероприятия, которое растянется на несколько дней, — лекции, встречи, мастер-классы и артист-токи, проходящие как в залах «Синара Центра», так и в открытых пространствах Екатеринбурга. Одним из главных визуальных событий станет архитектурный мэппинг и лазерное шоу, которые можно будет увидеть на Октябрьской площади и на Макаровском мосту с 11 по 13 апреля. Световые инсталляции будут доступны для обзора всех желающих с 20.30 до 23.00.
Особое внимание организаторы арт-феста уделили доступности программы: многие мероприятия будут транслироваться онлайн, а участники смогут зарегистрироваться на интересующие события через сайт. Продлится фестиваль до 13 апреля включительно и обещает стать одним из самых ярких арт-событий весны в Екатеринбурге.
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