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Прокуратура проводит проверку в связи с избиением школьника в свердловском посёлке Мартюш
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В свердловском посёлке Мартюш Каменского района группа подростков избила учащегося пятого класса, сняв расправу на телефон. После публикации видео в СМИ прокуратура начала проверку.
Видео с избиением, о котором идёт речь, сегодня утром появилось в телеграм-канале «Инцидент Каменске-Уральском». На кадрах видно мальчика с разбитым в кровь лицом. Сообщается, что его избили дня назад возле гаражей.
По данным ресурса, подростка побили за то, что он не смог вернуть деньги, которое якобы брал в долг.
«В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет дана оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних»,
– говорится в сообщении ведомства.
Видео с избиением, о котором идёт речь, сегодня утром появилось в телеграм-канале «Инцидент Каменске-Уральском». На кадрах видно мальчика с разбитым в кровь лицом. Сообщается, что его избили дня назад возле гаражей.
По данным ресурса, подростка побили за то, что он не смог вернуть деньги, которое якобы брал в долг.
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