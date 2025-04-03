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В Екатеринбурге прошло совещание по вопросам безопасности при использовании электросамокатов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге провели оперативное совещание по вопросу обеспечения безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, речь шла об электросамокатах.
В совещании приняли участие представители городской прокуратуры, ГИБДД и кикшеринговых компаний.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, сотрудники ведомства обратили внимание на необходимость системно проводить рейды по выявлению нарушителей среди электросамокатов, составлять на них протоколы и наказывать штрафами, блокировками аккаунтов и запретом на использование арендных самокатов. Отмечалась важность профилактических бесед с детьми.
Кроме этого на совещании были упомянуты принятые городскими власти меры по контролю за исполнением условий соглашений, заключённых с кикшеринговыми организациями, о соблюдении правил пользования СИМ. Представителей компаний, предоставляющих электросамокаты в аренду, предупредили об ответственности за нарушения этих правил «вплоть до расторжения соглашений с органом местного самоуправления».
Подчеркивается, что исполнение решений, которые были приняты на совещании, прокуратура города поставила на контроль.
Напомним, ранее в Екатеринбурге проводили круглый стул на тему правового регулирования использования СИМ.
В совещании приняли участие представители городской прокуратуры, ГИБДД и кикшеринговых компаний.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, сотрудники ведомства обратили внимание на необходимость системно проводить рейды по выявлению нарушителей среди электросамокатов, составлять на них протоколы и наказывать штрафами, блокировками аккаунтов и запретом на использование арендных самокатов. Отмечалась важность профилактических бесед с детьми.
Кроме этого на совещании были упомянуты принятые городскими власти меры по контролю за исполнением условий соглашений, заключённых с кикшеринговыми организациями, о соблюдении правил пользования СИМ. Представителей компаний, предоставляющих электросамокаты в аренду, предупредили об ответственности за нарушения этих правил «вплоть до расторжения соглашений с органом местного самоуправления».
Подчеркивается, что исполнение решений, которые были приняты на совещании, прокуратура города поставила на контроль.
Напомним, ранее в Екатеринбурге проводили круглый стул на тему правового регулирования использования СИМ.
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