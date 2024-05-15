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В Среднеуральске в присутствии бизнес-омбудсмена подписали соглашение, улучшающее жизнь местным предпринимателям

16.42 Пятница, 24 мая 2024
Как сообщает мэрия Среднеуральска, мероприятие прошло при поддержке «Ассоциации предприятий малоформатной торговли»
Накануне в Среднеуральске прошли мероприятия по случаю Дня предпринимателя. В них приняли участие глава города Алексей Стасёнок, уполномоченная по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и представители бизнес-сообщества Среднеуральска.

Для справки. День российского предпринимательства был установлен Указом Президента РФ от 18 октября 2007 года № 1381. Отмечается 26 мая, но мероприятия, к нему приуроченные, проводятся, как правило, на протяжении недели.


Администрация городского округа и общественные организации, объединяющие представителей бизнеса, подписали документ об оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов в сфере предпринимательства. Он должен позволить предпринимателям корректировать работу городской администрации через рекомендации по взаимодействию с бизнесом.


Хедлайнерами мероприятия выступили мэр Среднеуральска Алексей Стасенок и уполномоченная по правам предпринимателей Елена Артюх, подписавшие соглашение о сотрудничестве.


Подписи под документом поставили глава городского округа Среднеуральск Алексей Стасёнок, уполномоченная по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, директор Института экономики УРО РАН Юлия Лаврикова, председатель Ассоциации предприятий малоформатной торговли Артём Александров, председатель Комитета по развитию предпринимательства в муниципальных образованиях Свердловского областного отделения «ОПОРА России» Андрей Евланов и президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников.

С каждым из вышеперечисленных мэром Среднеуральска были подписаны партнёрские соглашения

«Процедура заключается в том, что общественные организации, представляющие собой союзы и объединения, оценивают и дают свои экспертные заключения на проекты правовых актов, которые принимает администрация. Это важно с той стороны, что администрация сможет услышать голос предпринимателей. Практическая польза для предпринимателей – либо снижение существующих налоговых платежей за землю и некоторых других (всё то, что может регулировать администрация в части распределения ресурсов), либо формирование новых моделей поведения, чтобы мы заранее учитывали интересы бизнеса»,

— объяснил суть соглашения Алексей Стасёнок.


Известно, что подобные соглашения уже подписаны в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и ряде других крупных городов Свердловской области.

Подписание прошло на Дне российского предпринимательства во Дворце культуры Среднеуральска. Глава городского округа наградил местных бизнесменов и специалистов их команд, которые вносят вклад в развитие города.


На мероприятие пришли предприниматели из Среднеуральска


«Мы заявляем о Среднеуральске, как о городе, полностью открытом и поддерживающим предпринимательство. Предприниматели из других городов увидят, что мы максимально открыты для общения и новых идей. Мы хотим, можем и будем прислушиваться к мнению предпринимательского сообщества», — добавил глава.

Основными спикерами мероприятия выступили мэр Среднеуральска Алексей Стасенок и региональная уполномоченная по правам предпринимателей Елена Артюх, подписавшие соглашение о сотрудничестве. Аналогичные соглашения глава Среднеуральска подписал там же с представителями «Опоры России», УрО РАН и Ассоциацией предприятий малоформатной торговли (АПМТ).


Фронтмен «Ассоциации НТО» Эдуард Мансуров и бизнес-омбудсмен Свердловской области Елена Артюх


К слову, уже не первый раз Институт экономики УрО РАН и пресловутая АПМТ, которую связывают с авторитетной бизнес-группой «Четырёхсотые», замечены в совместном участии на различных мероприятиях и проектах. Так в ходе продвижения реформы НТО в Екатеринбурге именно Институт экономики УрО РАН разработал заключение, на основании которого в положение о нестационарное торговле в Екатеринбурге была внесена поправка об увеличении стоимости размещения объектов НТО – это изменение было поддержано представителями Ассоциации предприятий малоформатной торговли и, по оценкам экспертов, пойдёт на пользу крупным игрокам на рынке НТО, в число которых входят «Четырёхсотые». О том, что эти изменения могут привести к серьёзному переделу рынка уличной торговли в Екатеринбурге, ранее подробно писали «Вечерние ведомости».

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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

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