В Среднеуральске в присутствии бизнес-омбудсмена подписали соглашение, улучшающее жизнь местным предпринимателям

Для справки. День российского предпринимательства был установлен Указом Президента РФ от 18 октября 2007 года № 1381. Отмечается 26 мая, но мероприятия, к нему приуроченные, проводятся, как правило, на протяжении недели.

Хедлайнерами мероприятия выступили мэр Среднеуральска Алексей Стасенок и уполномоченная по правам предпринимателей Елена Артюх, подписавшие соглашение о сотрудничестве.





— объяснил суть соглашения Алексей Стасёнок. «Процедура заключается в том, что общественные организации, представляющие собой союзы и объединения, оценивают и дают свои экспертные заключения на проекты правовых актов, которые принимает администрация. Это важно с той стороны, что администрация сможет услышать голос предпринимателей. Практическая польза для предпринимателей – либо снижение существующих налоговых платежей за землю и некоторых других (всё то, что может регулировать администрация в части распределения ресурсов), либо формирование новых моделей поведения, чтобы мы заранее учитывали интересы бизнеса»,

На мероприятие пришли предприниматели из Среднеуральска

Фронтмен «Ассоциации НТО» Эдуард Мансуров и бизнес-омбудсмен Свердловской области Елена Артюх

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

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