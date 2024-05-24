В Свердловской области увеличатся подъемные для молодых специалистов сельскохозяйственных предприятий

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области увеличился размер подъемных выплат для молодых специалистов сельскохозяйственных предприятий. Согласно новым нормам, субсидии для специалистов с высшим образованием увеличены на 100 тысяч рублей, а для тех, у кого среднее профессиональное образование, — на 50 тысяч рублей. Размер государственной поддержки составит 300 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщает информационный портал региона.Претендовать на субсидию могут молодые люди до 35 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образование и работающие в агропромышленном комплексе или крестьянско-фермерских хозяйствах. При этом каждый получатель господдержки обязан отработать не менее трех лет в сельхозорганизации.Также с 2024 года возможность получить господдержку открывается для молодых специалистов, работающих в городах с населением до 50 тысяч человек. Ранее такую возможность имели лишь жители сельских населенных пунктов.