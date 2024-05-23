Почти в два раза вырос спрос на HR-менеджеров в Екатеринбурге





– считает директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных. «Растущий спрос на специалистов сферы управления персоналом обусловлен дефицитом кадров на рынке труда. Опытные рекрутеры обладают узкоспециализированными навыками и опытом в поиске и подборе талантливых кандидатов, соответствующих требованиям компании»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге почти в два раза вырос спрос на специалистов по управлению персоналом. В апреле 2024 года открылось на 75% больше таких вакансий, чем в апреле 2023 года.Зарплата при этом стала больше лишь на 1%. Работодатели предлагают соискателям 49 916 рублей в среднем.Он объяснил, что HR-менеджеры обеспечивают эффективную коммуникацию и создают благоприятную атмосферу внутри команды, поэтому на рынке труда они становятся более востребованными в условиях кадрового голода.