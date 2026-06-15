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После жалобы екатеринбурженки на прописавшихся в её квартире ингушей возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После сообщений в СМИ о проблеме екатеринбурженки, в квартире которой внезапно прописались 57 жителей Ингушетии, Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по статье 293 УК РФ.
Ранее сообщалось, что кому-то удалось получить доступ к личному кабинету жительницы уральской столицы через центр обслуживания в Ингушетии и прописал в её квартире всех этих людей. Теперь из-за «квартирантов» женщине приходят огромные счета за коммунальные услуги.
Ранее сообщалось, что кому-то удалось получить доступ к личному кабинету жительницы уральской столицы через центр обслуживания в Ингушетии и прописал в её квартире всех этих людей. Теперь из-за «квартирантов» женщине приходят огромные счета за коммунальные услуги.
«В настоящее время следователем СК России по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются также причины и условия, которые способствовали возникновению ситуации, в которой права собственницы жилья были грубо нарушены»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в СУ СКР по Свердловской области.
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