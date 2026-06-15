После жалобы екатеринбурженки на прописавшихся в её квартире ингушей возбудили уголовное дело

сказали в СУ СКР по Свердловской области.

«В настоящее время следователем СК России по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются также причины и условия, которые способствовали возникновению ситуации, в которой права собственницы жилья были грубо нарушены»,