Возрастное ограничение 18+
57 жителей Ингушетии неожиданно прописались в квартире екатеринбурженки
Фото: Владимир Задумин
Жительница Екатеринбурга неожиданно узнала, что в её квартире прописалось 57 жителей Ингушетии. Из-за этого женщине стали приходить огромные счета за коммуналку.
Сообщается, что ей пришёл счёт на 50 тысяч рублей, но в полиции якобы отказались возбуждать уголовное дело, объяснив это тем, что они не смогли установить «прописавшихся» и выявить материальный ущерб.
По данным Baza, кто-то получил доступ к личному кабинету екатеринбурженки и использовал это, чтобы оформить временную регистрацию для ингушей. Женщина несколько раз блокировала доступ, меняла пароли и даже паспорт, но сделала это слишком поздно. Отмечается, что часть «сожителей» уже обратились в уральское подразделение Пенсионного фонда для получения пособий на 85 детей.
Ресурс пишет, ссылаясь на ответ чиновников, что доступ к учётной записи был восстановлен очно через центр обслуживания в Ингушетии, который позднее закрыли «за недобросовестную работу». Мероприятие для возрастной категории 18+
Сообщается, что ей пришёл счёт на 50 тысяч рублей, но в полиции якобы отказались возбуждать уголовное дело, объяснив это тем, что они не смогли установить «прописавшихся» и выявить материальный ущерб.
По данным Baza, кто-то получил доступ к личному кабинету екатеринбурженки и использовал это, чтобы оформить временную регистрацию для ингушей. Женщина несколько раз блокировала доступ, меняла пароли и даже паспорт, но сделала это слишком поздно. Отмечается, что часть «сожителей» уже обратились в уральское подразделение Пенсионного фонда для получения пособий на 85 детей.
Ресурс пишет, ссылаясь на ответ чиновников, что доступ к учётной записи был восстановлен очно через центр обслуживания в Ингушетии, который позднее закрыли «за недобросовестную работу». Мероприятие для возрастной категории 18+
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