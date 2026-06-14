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В Краснотурьинске суд избрал меру пресечения по делу об убийстве сверстницы
Фото: Краснотурьинский городской суд
Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум подросткам, обвиняемым по делу об убийстве 15-летней девушки. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
Убийство произошло вечером 12 июня на территории гаражного массива в Краснотурьинске. Между подростками и их знакомой возник конфликт, в ходе которого девушке были нанесены ножевые ранения. После этого они скрылись, пострадавшую обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь, однако она скончалась в больнице.
Обвинение предъявлено по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые заключены под стражу до 11 августа. Мероприятие для возрастной категории 18+
Убийство произошло вечером 12 июня на территории гаражного массива в Краснотурьинске. Между подростками и их знакомой возник конфликт, в ходе которого девушке были нанесены ножевые ранения. После этого они скрылись, пострадавшую обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь, однако она скончалась в больнице.
Обвинение предъявлено по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые заключены под стражу до 11 августа. Мероприятие для возрастной категории 18+
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