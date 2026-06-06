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В Краснотурьинске задержали подростков, обвиняемых в убийстве сверстницы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Следователи предъявили обвинение двум жителям Краснотурьинска, 2010 и 2011 годов рождения, по делу об убийстве сверстницы. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Свердловской области.
По версии следствия, вечером 12 июня подростки находились рядом с гаражами в Краснотурьинске, где напали на ранее знакомую им девушку 2011 года рождения. Потерпевшая получила несколько ножевых ранений. Как считают следователи, преступление было совершено после конфликта, возникшего между одним из обвиняемых и девушкой из-за оскорбительных высказываний.
После случившегося подростки скрылись. Пострадавшую обнаружили прохожие и доставили в больницу, однако спасти её не удалось.
Оба фигуранта задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.
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По версии следствия, вечером 12 июня подростки находились рядом с гаражами в Краснотурьинске, где напали на ранее знакомую им девушку 2011 года рождения. Потерпевшая получила несколько ножевых ранений. Как считают следователи, преступление было совершено после конфликта, возникшего между одним из обвиняемых и девушкой из-за оскорбительных высказываний.
После случившегося подростки скрылись. Пострадавшую обнаружили прохожие и доставили в больницу, однако спасти её не удалось.
Оба фигуранта задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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