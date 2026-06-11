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Обвиняемую в махинациях с налогами Кротову оставили под стражей в Екатеринбурге
Фото: Свердловский областной суд
Свердловский областной суд признал законным арест Людмилы Кротовой, обвиняемой в махинациях с налогами по части 2 статьи 173.3 УК РФ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
Напомним, Ленинский районный суд избрал ей меру пресечения в виде под стражей до 26 июля 2026 года.
По версии следствия, Людмила Кротова вместе со своим супругом Артёмом подавали в налоговые органы документы с недостоверными сведениями о несуществующих сделках с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, чтобы помогать коммерсантам снижать налоги. На этом супруги заработали более 13,5 миллиона рублей.
Мужу Кротовой в качестве меры пресечения был избран домашний арест.
По данным источника «Коммерсанта», Кротовы могут быть причастны к организации одной из крупнейших межрегиональных площадок по обналу и уходу от НДС. Собеседник издания сообщает, что из-за их действий в бюджет не поступило около 350 миллионов рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Напомним, Ленинский районный суд избрал ей меру пресечения в виде под стражей до 26 июля 2026 года.
«Постановление было обжаловано в вышестоящей судебной инстанции, но безуспешно»,
– сказали в объединённой пресс-службе.
По версии следствия, Людмила Кротова вместе со своим супругом Артёмом подавали в налоговые органы документы с недостоверными сведениями о несуществующих сделках с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, чтобы помогать коммерсантам снижать налоги. На этом супруги заработали более 13,5 миллиона рублей.
Мужу Кротовой в качестве меры пресечения был избран домашний арест.
По данным источника «Коммерсанта», Кротовы могут быть причастны к организации одной из крупнейших межрегиональных площадок по обналу и уходу от НДС. Собеседник издания сообщает, что из-за их действий в бюджет не поступило около 350 миллионов рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
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