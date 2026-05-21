Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения супругам Кротовым, обвиняемым в махинациях с налогами
Фото: Ленинский районный суд города Екатеринбурга
Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайства следствия и избрал меры пресечения Артёму и Людмиле Кротовым. Об этом сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. По версии органов предварительного расследования, супруги обвиняются в организации схемы с использованием заведомо подложных налоговых деклараций.
Следствие считает, что Кротовы подавали в налоговые органы документы с недостоверными сведениями о несуществующих сделках с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями. По данным материалов дела, такие действия позволяли бизнесу снижать налоговую нагрузку, а супруги получали за это вознаграждение, сумма которого превысила 13,5 млн рублей.
Артёму Кротову суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 июля. Людмиле Кротовой назначено заключение под стражу на тот же срок.
Ранее Артём и Людмила Кротовы были задержаны ФСБ в аэропорту Кольцово. Также сообщалось об изъятии у них крупных сумм наличных в рублях и иностранной валюте.
