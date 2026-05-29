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Ответственное за ярмарки и выставки подразделение мэрии Екатеринбурга проверяют силовики
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В подразделение администрации Екатеринбурга МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» с проверкой прошли силовики. Также обыски прошли в здании мэрии.
В администрации города визит правоохранительных органов подтвердили, сообщив, что сотрудники подразделения оказывают полное содействие.
По данным 66.ru, силовики нагрянули в подразделение мэрии в рамках уголовного дела о мошенничестве. Источник информационного агентства утверждает, что поводом для возбуждения уголовного дела стали списания бюджетных средств через демонтаж нестационарных торговых объектов.
Издание пишет, что проверка может коснуться вице-мэра Дмитрия Ноженко и его подчиненных. Он отвечал за департамент потребительского рынка и услуг, а также курировал в мэрии сферу уличной торговли.
Ранее мы рассказывали о предпринимательнице, которая, по её словам, после уведомления мэрии демонтировала свой павильон, а через некоторое время получила иск от администрации, в котором ей насчитали почти 300 тысяч рублей платы за вынос и хранение убранного ей самой же павильона. Мероприятие для возрастной категории 18+
В администрации города визит правоохранительных органов подтвердили, сообщив, что сотрудники подразделения оказывают полное содействие.
По данным 66.ru, силовики нагрянули в подразделение мэрии в рамках уголовного дела о мошенничестве. Источник информационного агентства утверждает, что поводом для возбуждения уголовного дела стали списания бюджетных средств через демонтаж нестационарных торговых объектов.
Издание пишет, что проверка может коснуться вице-мэра Дмитрия Ноженко и его подчиненных. Он отвечал за департамент потребительского рынка и услуг, а также курировал в мэрии сферу уличной торговли.
Ранее мы рассказывали о предпринимательнице, которая, по её словам, после уведомления мэрии демонтировала свой павильон, а через некоторое время получила иск от администрации, в котором ей насчитали почти 300 тысяч рублей платы за вынос и хранение убранного ей самой же павильона. Мероприятие для возрастной категории 18+
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