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Жительницу Кушвы приговорили к колонии за истязание семилетнего сына
Фото: Кушвинский городской суд
Кушвинский городской суд огласил приговор местной жительнице, которая постоянно избивала своего семилетнего сына.
Согласно материалам дела, с июня 2025 года по январь 2026 года она издевалась над собственным ребёнком, заставляя вставать коленями на сухую гречку, привязывая его за ногу к кровати, оставляя раздетым на балконе, а также избивая ремнём и шнуром от зарядки телефона.
В суде женщина объяснила своё отношение к ребёнку психологической травмой якобы: она очень тяжело пережила развод и не справлялась с воспитанием детей в одиночку. Также она пояснила, что считала подобные наказания правильными – её саму так воспитывал опекун. В последнем слове подсудимая признала свою вину и попросила не наказывать её строго, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Суд признал её виновной в истязании малолетнего ребёнка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и назначил ей 3 года 6 месяцев колонии общего режима. Также суд взыскал с неё в пользу потерпевшего 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, с июня 2025 года по январь 2026 года она издевалась над собственным ребёнком, заставляя вставать коленями на сухую гречку, привязывая его за ногу к кровати, оставляя раздетым на балконе, а также избивая ремнём и шнуром от зарядки телефона.
В суде женщина объяснила своё отношение к ребёнку психологической травмой якобы: она очень тяжело пережила развод и не справлялась с воспитанием детей в одиночку. Также она пояснила, что считала подобные наказания правильными – её саму так воспитывал опекун. В последнем слове подсудимая признала свою вину и попросила не наказывать её строго, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Суд признал её виновной в истязании малолетнего ребёнка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и назначил ей 3 года 6 месяцев колонии общего режима. Также суд взыскал с неё в пользу потерпевшего 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+
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