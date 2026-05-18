Первоуральский суд приступил к делу о стрельбе в Билимбае





– рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. «Потерпевшими по делу признаны знакомый потерпевшего, ставший очевидцем, его семья, а также соседи, проживающие вблизи места происшествия. Действия Кадцына вызвали у граждан страх за свою жизнь и здоровье, а также грубо нарушили общественный порядок»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Первоуральском городском суде начали рассматривать уголовное дело против Артёма Кадцына, который 15 августа 2025 года устроил стрельбу в посёлке Билимбай.По версии следствия, это произошло во время ссоры Кадцына с его знакомым. Сначала мужчина бил его кулаками, угрожая убийством, а потом достал из машины охотничье ружьё, несколько раз выстрелил рядом с оппонентом и ударил его прикладом в грудь. Позже против Артёма Кадцына возбудили дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).В суде свою вину Артём Кадцын признал частично, согласившись лишь с тем, что угрожал убийством. С обвинением в хулиганстве он не согласен и утверждает, что навредил только своему знакомому. Мероприятие для возрастной категории 18+