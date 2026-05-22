Жителя Талицы будут судить за нападение на сотрудника полиции

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Талице перед судом предстанет 44-летний местный житель, которого обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, вечером 16 апреля в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о возможном употреблении наркотиков в одной из квартир города. На место выехала следственно-оперативная группа.Как считают следователи, во время осмотра квартиры оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков потребовал от находившегося там мужчины показать содержимое карманов. В ответ тот, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ударил полицейского головой, а затем несколько раз пнул его по ноге.В прокуратуре уточнили, что обвиняемый полностью признал вину.Уголовное дело направлено в Талицкий районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Мероприятие для возрастной категории 18+