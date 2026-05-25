Судебного пристава в Красноуфимске оштрафовали за фиктивное закрытие дел должников

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Красноуфимский районный суд вынес приговор судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов по Красноуфимскому и Ачитскому районам Алесе Полухиной. Как сообщили в пресс-службе облсуда, её признали виновной по статье о служебном подлоге.По данным суда, в декабре 2023 года сотрудница службы судебных приставов внесла недостоверные сведения в документы по шести исполнительным производствам. Следствие и суд установили, что она оформила фиктивные акты о невозможности взыскания долгов, а также постановления об окончании исполнительных производств и снятии ограничений с должников.При этом, как отмечается в материалах дела, у должников имелось имущество, за счёт которого можно было погасить задолженность.В суде пришли к выводу, что такие действия были связаны с желанием улучшить служебные показатели и получить премию по итогам года.Красноуфимский районный суд назначил Алесе Полухиной штраф в размере 150 тысяч рублей.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток. Мероприятие для возрастной категории 18+