Судебного пристава в Красноуфимске оштрафовали за фиктивное закрытие дел должников
Фото: Вечерние ведомости
Красноуфимский районный суд вынес приговор судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов по Красноуфимскому и Ачитскому районам Алесе Полухиной. Как сообщили в пресс-службе облсуда, её признали виновной по статье о служебном подлоге.
По данным суда, в декабре 2023 года сотрудница службы судебных приставов внесла недостоверные сведения в документы по шести исполнительным производствам. Следствие и суд установили, что она оформила фиктивные акты о невозможности взыскания долгов, а также постановления об окончании исполнительных производств и снятии ограничений с должников.
При этом, как отмечается в материалах дела, у должников имелось имущество, за счёт которого можно было погасить задолженность.
В суде пришли к выводу, что такие действия были связаны с желанием улучшить служебные показатели и получить премию по итогам года.
Красноуфимский районный суд назначил Алесе Полухиной штраф в размере 150 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.
