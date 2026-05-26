Возрастное ограничение 18+

В России запустят первую общедоступную программу обучения ИИ для школьников

12.06 Воскресенье, 31 мая 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В России появится первая общедоступная программа обучения искусственному интеллекту для школьников с 1 по 11 класс. Проект «Урок ИИ» разработал Технопарк «Сколково» совместно с Авито и одним из ведущих китайских университетов.

Программа рассчитана на дополнительное образование и будет доступна бесплатно для школ по всей стране. Она стала первой в России сквозной системой обучения ИИ, охватывающей все школьные возраста — от начальных классов до выпускников.

Обучение построено по принципу постепенного погружения в тему искусственного интеллекта. В младшей школе детям будут объяснять базовые принципы работы нейросетей: чем ответы машины отличаются от человеческих, как правильно формулировать запросы и почему результаты работы ИИ необходимо проверять. На этом этапе курс не предполагает программирования или обучения моделей — основной акцент сделан на цифровой грамотности и культуре взаимодействия с технологиями.

В средней и старшей школе программа станет более прикладной. В курс добавят проектную работу, разбор практических задач и элементы работы с ИИ-инструментами.

Методические материалы для начальной школы уже опубликованы в открытом доступе. Материалы для средней и старшей школы организаторы обещают представить летом 2026 года.

В Авито рассказали,  что специалисты платформы участвовали в подготовке учебных материалов, а часть заданий основана на реальных кейсах бизнеса. Кроме того, в мае эксперты Авито провели первые пилотные занятия для учеников Гимназии Сколково и школы «Сколка».

Для нас было важно стать партнёрами программы "Уроки ИИ" — в том числе потому, что качественное образование в сфере технологий должно быть доступно каждому ребёнку вне зависимости от того, в каком регионе он живёт и в какой школе учится. В рамках партнёрства мы активно участвовали в разработке учебных материалов, чтобы задания отражали реальные задачи индустрии, формировали нужные навыки и давали знания, которые помогут детям развиваться в этой сфере. Мы верим, что именно такой подход — когда бизнес и образование работают вместе, а результат доступен всем — формирует по-настоящему сильное технологическое поколение,

— рассказал управляющий директор
по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев


Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Рынок труда на Урале уходит в гибкую занятость и ИИ-компетенции
26 мая 2026
Жители Екатеринбурга планируют потратить на выпускной в среднем 65 000 рублей
24 мая 2026
Студенты Технического университета УГМК вошли в число лучших на инженерном чемпионате CASE-IN
26 мая 2026
Уральцы готовы платить тренеру 5 300 рублей в месяц
25 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбург хорошо выглядит как туристический бренд, но проигрывает по восприятию экологии

В городе обсудили итоги масштабного исследования
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:01 В Свердловской области снизилось число ДТП с детьми
12:06 В России запустят первую общедоступную программу обучения ИИ для школьников
11:40 В Нижнем Тагиле подросток на питбайке пострадал в столкновении с автобусом
21:15 Каждый пятый екатеринбуржец путешествует по нескольку раз в год
18:37 Екатеринбург стал самым массовым городом «Зелёного марафона»
18:22 На трассе в Белоярском районе ограничили движение после смертельного ДТП
16:24 Грозы и сильные ливни ожидаются в Свердловской области
16:09 В Невьянском районе в ДТП на трассе погиб пешеход под колёсами мотоцикла
16:07 Каждый второй житель Екатеринбурга воспринимает обеденный перерыв как возможность перезагрузиться
15:31 Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения супругам Кротовым, обвиняемым в махинациях с налогами
14:44 В Свердловской области 117 человек направили к онкологам после диагностики меланомы
13:52 Свердловский облсуд продлил арест блогеру Екатерине Улановой
12:22 В Ревде ограничили движение пассажирского транспорта из-за плохого состояния дороги
12:09 За сутки в Свердловской области пострадали пять человек из-за пожаров
22:19 Авито запустил автокредит для покупки автомобилей у частных продавцов
20:58 В Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга переименуют несколько остановок
20:09 Метателю ножей в ребёнка Сухоложский суд продлил арест
19:58 Острую проблему со старыми покрышками пытается решить мэрия Екатеринбурга
19:01 Бывший предприниматель из Каменска-Уральского заплатит за немаркированный никотин
18:56 Мэрия заблокировала строительство жилой высотки возле «Ботаника молла»
17:16 Екатеринбуржцев приглашают в День эколога посубботничать в лесопарке
16:59 В «Уральском экспрессе» появился вагон с панорамным видом
16:23 Погода помешала «Уралочке» отметить юбилей под открытым небом
15:36 Уникальные игрушки из ваты станут основой выставки в Екатеринбурге
14:47 Банк ДОМ.РФ выделил 1,2 млрд рублей на строительство камерного жилого комплекса в Екатеринбурге
14:20 Суд обязал предприятие «Теплодом» реконструировать котельные в Кушвинском районе
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
13:01 В Свердловской области снизилось число ДТП с детьми
12:06 В России запустят первую общедоступную программу обучения ИИ для школьников
11:40 В Нижнем Тагиле подросток на питбайке пострадал в столкновении с автобусом
21:15 Каждый пятый екатеринбуржец путешествует по нескольку раз в год
18:37 Екатеринбург стал самым массовым городом «Зелёного марафона»
18:22 На трассе в Белоярском районе ограничили движение после смертельного ДТП
16:24 Грозы и сильные ливни ожидаются в Свердловской области
16:09 В Невьянском районе в ДТП на трассе погиб пешеход под колёсами мотоцикла
16:07 Каждый второй житель Екатеринбурга воспринимает обеденный перерыв как возможность перезагрузиться
15:31 Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения супругам Кротовым, обвиняемым в махинациях с налогами
14:44 В Свердловской области 117 человек направили к онкологам после диагностики меланомы
13:52 Свердловский облсуд продлил арест блогеру Екатерине Улановой
12:22 В Ревде ограничили движение пассажирского транспорта из-за плохого состояния дороги
12:09 За сутки в Свердловской области пострадали пять человек из-за пожаров
22:19 Авито запустил автокредит для покупки автомобилей у частных продавцов
20:58 В Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга переименуют несколько остановок
20:09 Метателю ножей в ребёнка Сухоложский суд продлил арест
19:58 Острую проблему со старыми покрышками пытается решить мэрия Екатеринбурга
19:01 Бывший предприниматель из Каменска-Уральского заплатит за немаркированный никотин
18:56 Мэрия заблокировала строительство жилой высотки возле «Ботаника молла»
17:16 Екатеринбуржцев приглашают в День эколога посубботничать в лесопарке
16:59 В «Уральском экспрессе» появился вагон с панорамным видом
16:23 Погода помешала «Уралочке» отметить юбилей под открытым небом
15:36 Уникальные игрушки из ваты станут основой выставки в Екатеринбурге
14:47 Банк ДОМ.РФ выделил 1,2 млрд рублей на строительство камерного жилого комплекса в Екатеринбурге
14:20 Суд обязал предприятие «Теплодом» реконструировать котельные в Кушвинском районе
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK