В России запустят первую общедоступную программу обучения ИИ для школьников
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В России появится первая общедоступная программа обучения искусственному интеллекту для школьников с 1 по 11 класс. Проект «Урок ИИ» разработал Технопарк «Сколково» совместно с Авито и одним из ведущих китайских университетов.
Программа рассчитана на дополнительное образование и будет доступна бесплатно для школ по всей стране. Она стала первой в России сквозной системой обучения ИИ, охватывающей все школьные возраста — от начальных классов до выпускников.
Обучение построено по принципу постепенного погружения в тему искусственного интеллекта. В младшей школе детям будут объяснять базовые принципы работы нейросетей: чем ответы машины отличаются от человеческих, как правильно формулировать запросы и почему результаты работы ИИ необходимо проверять. На этом этапе курс не предполагает программирования или обучения моделей — основной акцент сделан на цифровой грамотности и культуре взаимодействия с технологиями.
В средней и старшей школе программа станет более прикладной. В курс добавят проектную работу, разбор практических задач и элементы работы с ИИ-инструментами.
Методические материалы для начальной школы уже опубликованы в открытом доступе. Материалы для средней и старшей школы организаторы обещают представить летом 2026 года.
В Авито рассказали, что специалисты платформы участвовали в подготовке учебных материалов, а часть заданий основана на реальных кейсах бизнеса. Кроме того, в мае эксперты Авито провели первые пилотные занятия для учеников Гимназии Сколково и школы «Сколка».
Для нас было важно стать партнёрами программы "Уроки ИИ" — в том числе потому, что качественное образование в сфере технологий должно быть доступно каждому ребёнку вне зависимости от того, в каком регионе он живёт и в какой школе учится. В рамках партнёрства мы активно участвовали в разработке учебных материалов, чтобы задания отражали реальные задачи индустрии, формировали нужные навыки и давали знания, которые помогут детям развиваться в этой сфере. Мы верим, что именно такой подход — когда бизнес и образование работают вместе, а результат доступен всем — формирует по-настоящему сильное технологическое поколение,
— рассказал управляющий директор
по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев
