Борца с наркотиками из нижнетагильского МВД обвинили в участии в преступном сообществе
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков из нижнетагильского МВД Артура Белых обвиняют в участии в организованном преступном сообществе.
Как сообщает объединённая пресс‑служба судов Свердловской области, помимо части 3 статьи 210 УК РФ, ему также вменяют пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности.
Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 июня 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.
