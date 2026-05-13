В Екатеринбурге байкера обвиняют в нападении на инспектора ДПС
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге байкера обвиняют в нападении на инспектора мотопатруля ДПС в ночь с 19 на 20 мая. По версии следствия, обвиняемый умышленно пнул полицейский мотоцикл, в результате чего инспектор упал и получил повреждения.
Теперь следствие просит арестовать байкера. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения, сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
Мотоциклисту вменяют часть 2 статьи 318 УК РФ – «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».
«Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого»,
– пишет ресурс.
