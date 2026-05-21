Возрастное ограничение 18+
Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения напавшему на полицейского байкеру
Фото: Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение об избрании меры пресечения байкеру, напавшему на представителя власти. Мужчину заключат под стражу.
Напомним, что органы предварительного расследования обвиняют мотоциклиста в совершении тяжкого преступления. Дело квалифицировано по части 2 статьи 318 УК РФ. Эта статья рассматривает применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. По версии следствия, инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 мая. На улице Маршала Жукова в Екатеринбурге байкер умышленно толкнул ногой служебный мотоцикл ДПС. Сотрудник полиции при этом не удержал равновесие и упал. В результате падения страж порядка получил телесные повреждения.
Суд, изучив материалы дела и приняв во внимание ходатайство следствия, вынес решение о заключении обвиняемого под стражу. Срок содержания под стражей установлен по 19 июля 2026 года. Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу. У участников процесса есть право обжаловать это решение. Обжалование возможно в течение трёх суток с момента вынесения постановления. Мероприятие для возрастной категории 18+
Напомним, что органы предварительного расследования обвиняют мотоциклиста в совершении тяжкого преступления. Дело квалифицировано по части 2 статьи 318 УК РФ. Эта статья рассматривает применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. По версии следствия, инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 мая. На улице Маршала Жукова в Екатеринбурге байкер умышленно толкнул ногой служебный мотоцикл ДПС. Сотрудник полиции при этом не удержал равновесие и упал. В результате падения страж порядка получил телесные повреждения.
Суд, изучив материалы дела и приняв во внимание ходатайство следствия, вынес решение о заключении обвиняемого под стражу. Срок содержания под стражей установлен по 19 июля 2026 года. Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу. У участников процесса есть право обжаловать это решение. Обжалование возможно в течение трёх суток с момента вынесения постановления. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию