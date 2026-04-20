Возрастное ограничение 18+
В Серове экс-страховщицу будут судить за оформление медицинских полисов для иностранцев
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Серове перед судом ответит бывшая начальница отделения страховой компании. Её обвиняют в незаконном оформлении медицинских полисов для иностранцев. Сумма ущерба оценивается более чем в 8,2 миллиона рублей.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, женщину обвиняют в коммерческом подкупе (пп. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По версии следствия, в декабре 2020 года женщине предложили заняться оформлением полисов обязательного медицинского страхования для иностранных граждан, которые не имели права на бесплатную медицинскую помощь, и она согласилась, начав делать это за вознаграждение. За всё время она получила 191 тысячу рублей.
Отмечается, что при этом женщина не знала, что документы, которые она получала для оформления полисов, имели поддельные штампы.
Рассматривать дело будет Серовский районный суд. Материалы дела в отношении соучастников выделены в отдельное производство.
«В результате её незаконных действий в 2020-2022 годах Территориальному фонду обязательного медицинского страхования области причинен материальный ущерб на сумму свыше 8,2 миллиона рублей»,
– сказали в ведомстве.
Рассматривать дело будет Серовский районный суд. Материалы дела в отношении соучастников выделены в отдельное производство.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
