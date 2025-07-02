В Первоуральске вынесли оправдательный приговор по делу об убийстве по неосторожности

– сообщили в пресс-службе.

«Приговором суда от 9 июля 2025 года подсудимый был признан невиновным и оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, в связи с вынесением оправдательного вердикта коллегией присяжных заседателей, посчитавших подсудимого непричастным к совершению преступления»,