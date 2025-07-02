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В Первоуральске вынесли оправдательный приговор по делу об убийстве по неосторожности
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральском городском суде вынесли оправдательный приговор местному жителю, которого обвиняли в смерти его знакомого.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, по версии следствия, в августе 2024 года у мужчины возник конфликт со знакомым, с которым он выпивал на садовом участке в посёлке Решеты. В ходе ссоры он трижды ударил потерпевшего в голову, а в конце, как было убеждено следствие, нанёс не менее двух ударом ножом. Впоследствии знакомый скончался.
Мужчине было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности вред. Рассматривать дело стали с участием коллегии пристяжных, которая накануне вынесла оправдательный вердикт.
Присяжные пришли к выводу, что подсудимый не причастен к произошедшему.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, по версии следствия, в августе 2024 года у мужчины возник конфликт со знакомым, с которым он выпивал на садовом участке в посёлке Решеты. В ходе ссоры он трижды ударил потерпевшего в голову, а в конце, как было убеждено следствие, нанёс не менее двух ударом ножом. Впоследствии знакомый скончался.
Мужчине было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности вред. Рассматривать дело стали с участием коллегии пристяжных, которая накануне вынесла оправдательный вердикт.
Присяжные пришли к выводу, что подсудимый не причастен к произошедшему.
«Приговором суда от 9 июля 2025 года подсудимый был признан невиновным и оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, в связи с вынесением оправдательного вердикта коллегией присяжных заседателей, посчитавших подсудимого непричастным к совершению преступления»,
– сообщили в пресс-службе.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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