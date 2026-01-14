Возрастное ограничение 18+
Сотрудникам «рехаба» для трудных подростков под Екатеринбургом продлили содержание в СИЗО
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Сотрудникам частного реабилитационного центра для трудных подростков под Екатеринбургом Алексею Пестереву, Елене Давыдовой и Кириллу Чеботареву продили меру пресечения.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил им срок содержания под стражей до 26 мая 2026 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Пестерева и Давыдову обвиняют в незаконном лишении свободы несовершеннолетних по предварительному сговору (пункты «а», «д», «ж» части 2 статьи 127 УК), Чеботарева – в незаконном лишении свободы одного несовершеннолетнего (без пункта «ж»).
Напомним, обвиняемые являются подчинёнными «Общественно-полезного фонда оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации "Галактика"» – организации Анны Хоботовой. Их задержали после возбуждения уголовного дела в Подмосковье, где находится другой филиал центра. Там, как установило следствие, не менее 24 подростков насильно удерживали под видом лечения от зависимостей.
Напомним, обвиняемые являются подчинёнными «Общественно-полезного фонда оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации "Галактика"» – организации Анны Хоботовой. Их задержали после возбуждения уголовного дела в Подмосковье, где находится другой филиал центра. Там, как установило следствие, не менее 24 подростков насильно удерживали под видом лечения от зависимостей.
